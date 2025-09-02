Вацко: СБУ провела обшук у тренерів збірної України

Кирило Мазур. Фото: УАФ

У національній та молодіжній збірних України можуть виникнути проблеми в тренерському штабі. Кілька тренерів можуть бути фігурантами розслідування СБУ.

Вдома у одного з тренерів провели обшуки, повідомив блогер Віктор Вацко в ефірі свого YouTube-каналу.

Реклама

Читайте також:

Тренер збірної України проходить у справі СБУ

Вацко розповів про обшук, проведений Службою безпеки України вдома у асистента головного тренера молодіжної збірної України U-21 Кирила Мазура.

Вацко вважає, що фігурантом кримінальної справи також є асистент головного тренера національної збірної України Сергія Реброва Гліб Платов.

Блогер не уточнює деталі, але додав, що мова йде про дуже серйозну справу.

"Ви просто вдумайтесь. Ви розумієте, що таке обшуки від СБУ? Це означає, що є санкції та кримінальна справа, де задіяні члени тренерських штабів збірної України", — підкреслив Вацко.

Віктор вважає, що через цю справу падає велика тінь на главу УАФ Андрія Шевченка.

Нагадаємо, раніше президент київського "Динамо" Ігор Суркіс ухвалив кадрове рішення щодо легенд клубу.

Раніше Ребров розв'язав проблеми перед матчем кваліфікації ЧС-2026 проти Франції.