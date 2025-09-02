Сотрудники СБУ подозревают тренеров сборной Украины в коррупции

Кирилл Мазур. Фото: УАФ

В национальной и молодежной сборных Украины могут возникнуть проблемы в тренерском штабе. Несколько тренеров могут быть фигурантами расследования СБУ.

Дома у одного из тренеров провели обыски, сообщил блогер Виктор Вацко в эфире своего YouTube-канала.

Тренер сборной Украины проходит по делу СБУ

Вацко рассказал об обыске, проведенном Службой безопасности Украины дома у ассистента главного тренера молодежной сборной Украины U-21 Кирилла Мазура.

Вацко считает, что фигурантом уголовного дела также является ассистент главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва Глеб Платов.

Блогер не уточняет детали, но добавил, что речь идет об очень серьезном деле.

"Вы просто вдумайтесь. Вы понимаете, что такое обыски от СБУ? Это значит, что есть санкции и уголовное дело, где задействованы члены тренерских штабов сборной Украины", — подчеркнул Вацко.

Виктор считает, что из-за этого дела падает большая тень на главу УАФ Андрея Шевченко.

