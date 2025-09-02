Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Спорт СБУ провела обыск у тренера сборной Украины по футболу

СБУ провела обыск у тренера сборной Украины по футболу

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 20:58
Сотрудники СБУ подозревают тренеров сборной Украины в коррупции
Кирилл Мазур. Фото: УАФ

В национальной и молодежной сборных Украины могут возникнуть проблемы в тренерском штабе. Несколько тренеров могут быть фигурантами расследования СБУ.

Дома у одного из тренеров провели обыски, сообщил блогер Виктор Вацко в эфире своего YouTube-канала.

Реклама
Читайте также:

Тренер сборной Украины проходит по делу СБУ

Вацко рассказал об обыске, проведенном Службой безопасности Украины дома у ассистента главного тренера молодежной сборной Украины U-21 Кирилла Мазура.

Реклама

Вацко считает, что фигурантом уголовного дела также является ассистент главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва Глеб Платов.

Блогер не уточняет детали, но добавил, что речь идет об очень серьезном деле.

Реклама

"Вы просто вдумайтесь. Вы понимаете, что такое обыски от СБУ? Это значит, что есть санкции и уголовное дело, где задействованы члены тренерских штабов сборной Украины", — подчеркнул Вацко.

Виктор считает, что из-за этого дела падает большая тень на главу УАФ Андрея Шевченко.

Напомним, ранее президент киевского "Динамо" Игорь Суркис принял кадровое решение относительно легенд клуба.

Ранее Ребров решил проблемы перед матчем квалификации ЧМ-2026 против Франции.

обыски футбол Сборная Украины по футболу сбу Сборная Украины U-21 Глеб Платов
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации