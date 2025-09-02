Видео
Ребров заменил в сборной Украины одного из ключевых игроков

Ребров заменил в сборной Украины одного из ключевых игроков

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 11:15
Ребров оперативно решил старую проблему в сборной Украины
Сергей Ребров общается с журналистами. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Накануне первого поединка сборной Украины в отборе на Кубок Мира 2026 года в составе "сине-желтых" произошла уже третья замена. Вслед за Назаром Волошиным и Богданом Михайличенко вызов в команду получил и Георгий Бущан.

Бывший голкипер "Динамо" защищает цвета клуба "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии, напоминает портал Новини.LIVE.

Сборная Украины перед стартом отбора в чемпионат мира-2026 получила кадровый удар: из-за травмы покинул лагерь основной вратарь из "Реала" Андрей Лунин. Его место займет Георгий Бущан, голкипер "Аль‑Шабаба" из Саудовской Аравии. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин в "Реале". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Изменение в сборной Украины

Лунин с приходом Хаби Алонсо в "Реал" и восстановлением в воротах от Куртуа оказался на скамейке практически без игровых минут несмотря на продление соглашения с клубом до 2030 года. Травма усугубила положение голкипера.  

Георгий Бущан
Георгий Бущан на тренировке. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Напротив, Бущан пребывает в хорошей форме. С января выступает в "Аль‑Шабабе", где сыграл уже больше десятка поединков. Георгия стабильно получает игровую практику, а потому вернулся в национальную команду. 

Украина начнет отбор 5 сентября против Франции во Вроцлаве, а уже 9 сентября игроки отправятся в Баку на встречу с Азербайджаном. Этот поединок болельщики смогут увидеть онлайн в прямом эфире

Один из кандидатов в сборную Украины потерял место в составе испанской "Жироны", которая купила на его позицию мировую звезду. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
