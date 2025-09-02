Видео
Главная Спорт Жирона заменила украинца звездой мирового футбола

Жирона заменила украинца звездой мирового футбола

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 08:50
Жирона заменила Крапивцова мировой звездой
Доминик Ливакович во время матча. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Испанская "Жирона" официально договорилась о трансфере голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича. Он перешел в каталонский клуб из турецкого "Фенербахче".

Все детали уже согласованы, а переход укрепит позиции каталонского клуба на старте нового сезона Ла Лиги, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Читайте также:

Причина усиления стала очевидной после встречи "Жироны" с "Вильярреалом" (0:5). В этом матче резервный вратарь Владислав Крапивцов не сумел проявить себя как надежный "второй номер". Ошибки украинца заставили руководство задуматься о срочной покупке опытного стража ворот. 

Ливакович, известный по выступлениям за сборную Хорватии и яркой игре на чемпионате мира, заключит контракт на несколько сезонов. В "Фенербахче" он оставался одним из лидеров, а ранее долгое время был капитаном "Динамо" (Загреб). Теперь он должен стать опорой в воротах "Жироны". 

Владислав Крапивцов
Владислав Крапивцов на тренировке. Фото: 

Что ждет Крапивцова

Приход хорватского голкипера серьезно усложнит перспективы украинца. Крапивцов рискует потерять игровое время и будет вынужден либо доказывать тренерам свою конкурентоспособность, либо искать аренду для постоянной практики. Для молодого вратаря это важный этап карьеры, от которого зависит его будущее.

"Жирона" переживает настоящий кризис: три поражения в стартовых турах Ла Лиги и 0 очков, последнее место в таблице, разница мячей -9. Команда пропустила 10 голов, забила всего 1, и болельщики уже говорят о том, что это "взрыв в команде". В системе настойчивых провалов обороны и отсутствия уверенности, приход Ливаковича — это не просто усиление, а необходимость для спасения сезона. 

Напомним, ранее стало известно о трансфере игрока сборной Украины Александра Зинченко в известный клуб АПЛ. 

Футболисты сборной Украины готовятся к важному матчу отбора на Мундиаль против Франции, а болельщики смогут посмотреть эту игру в прямом эфире. 

спорт футбол Футбол трансферы Доминик Ливакович Жирона Владислав Крапивцов
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
