Жирона замінила Крапивцова світовою зіркою

Домінік Ливакович під час матчу. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Іспанська "Жирона" офіційно домовилася про трансфер голкіпера збірної Хорватії Домініка Ливаковича. Він перейшов до каталонського клубу з турецького "Фенербахче".

Усі деталі вже узгоджені, а перехід зміцнить позиції каталонського клубу на старті нового сезону Ла-Ліги, повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Причина посилення стала очевидною після зустрічі "Жирони" з "Вільярреалом" (0:5). У цьому матчі резервний воротар Владислав Крапивцов не зумів проявити себе як надійний "другий номер". Помилки українця змусили керівництво задуматися про термінову купівлю досвідченого стража воріт.

Ливакович, відомий за виступами за збірну Хорватії та яскравою грою на чемпіонаті світу, укладе контракт на кілька сезонів. У "Фенербахче" він залишався одним із лідерів, а раніше довгий час був капітаном "Динамо" (Загреб). Тепер він має стати опорою у воротах "Жирони".

Владислав Крапивцов на тренуванні. Фото:

Що чекає на Крапивцова

Прихід хорватського голкіпера серйозно ускладнить перспективи українця. Крапивцов ризикує втратити ігровий час і буде змушений або доводити тренерам свою конкурентоспроможність, або шукати оренду для постійної практики. Для молодого воротаря це важливий етап кар'єри, від якого залежить його майбутнє.

"Жирона" переживає справжню кризу: три поразки в стартових турах Ла-Ліги та 0 очок, останнє місце в таблиці, різниця м'ячів -9. Команда пропустила 10 голів, забила лише 1, і вболівальники вже говорять про те, що це "вибух у команді". У системі наполегливих провалів оборони та відсутності впевненості, прихід Ливаковича — це не просто посилення, а необхідність для порятунку сезону.

