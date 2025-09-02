Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Зінченко пішов з Арсеналу та підписав контракт з новим клубом

Зінченко пішов з Арсеналу та підписав контракт з новим клубом

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 07:31
Зінченко перейшов з Арсеналу в Ноттінгем Форест
Олександр Зінченко. Фото: кадр з відео

Лондонському "Арсеналу" нарешті вдалося знайти нову команду для українця Олександра Зінченка. Клуб також позбувся великої зарплатні футболіста.

Про трансфер повідомила прес-служба клубу "Ноттінгем Форрест", за який гратиме Зінченко.

Реклама
Читайте також:
Александр Зинченко
"Ноттінгем Форрест" повідомив про трансфер. Фото: скриншот

Нова команда Зінченка

Український захисник лондонського "Арсеналу" стане гравцем "Ноттінгем Форест" на правах річної оренди.

Спершу "Ноттінгем" не зміг підписати лівого захисника Галана з "Атлетіко", після чого в останній день трансферного вікна в Англії вільним був лише Зінченко.

Джерела повідомили, що новий клуб повністю покриє зарплатню Олександра в "Арсеналі", яка сягає понад 8 млн євро.

Зінченко також вже встиг прокоментувати перехід та привітав нових партнерів по команді.

"Вітаю всіх! Щасливий стати частиною Ноттінгем Форест і з нетерпінням чекаю нового сезону. Дуже хочу скоріше познайомитися з уболівальниками. Вперед, Форест!", — сказав Зінченко.

Зазначимо, що Зінченко, який цього сезону ще не витупав, має контракт з "Арсеналом" до літа 2026 року й тому відразу після оренди стане вільним агентом.

Олександр за час в "Арсеналі" провів 91 матч, де забив три м'ячі, та зробив п'ять асистів.

Нагадаємо, матч Україна — Франція в кваліфікації на чемпіонат світу-2026 пройде 5 вересня: де покажуть матч.

"Манчестер Сіті" підписав нового голкіпера — це кращий воротар минулого сезону.

футбол Олександр Зінченко Футбол трансфери Арсенал Ноттінгем Форест
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації