Зінченко перейшов з Арсеналу в Ноттінгем Форест

Зінченко пішов з Арсеналу та підписав контракт з новим клубом
Лондонському "Арсеналу" нарешті вдалося знайти нову команду для українця Олександра Зінченка. Клуб також позбувся великої зарплатні футболіста.
Про трансфер повідомила прес-служба клубу "Ноттінгем Форрест", за який гратиме Зінченко.
Нова команда Зінченка
Український захисник лондонського "Арсеналу" стане гравцем "Ноттінгем Форест" на правах річної оренди.
Спершу "Ноттінгем" не зміг підписати лівого захисника Галана з "Атлетіко", після чого в останній день трансферного вікна в Англії вільним був лише Зінченко.
Джерела повідомили, що новий клуб повністю покриє зарплатню Олександра в "Арсеналі", яка сягає понад 8 млн євро.
Зінченко також вже встиг прокоментувати перехід та привітав нових партнерів по команді.
"Вітаю всіх! Щасливий стати частиною Ноттінгем Форест і з нетерпінням чекаю нового сезону. Дуже хочу скоріше познайомитися з уболівальниками. Вперед, Форест!", — сказав Зінченко.
Oleksandr Zinchenko’s message to you. 🤳 pic.twitter.com/NweDGzVIAJ— Nottingham Forest (@NFFC) September 1, 2025
Зазначимо, що Зінченко, який цього сезону ще не витупав, має контракт з "Арсеналом" до літа 2026 року й тому відразу після оренди стане вільним агентом.
Олександр за час в "Арсеналі" провів 91 матч, де забив три м'ячі, та зробив п'ять асистів.
