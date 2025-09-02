Зінченко перейшов з Арсеналу в Ноттінгем Форест

Олександр Зінченко. Фото: кадр з відео

Лондонському "Арсеналу" нарешті вдалося знайти нову команду для українця Олександра Зінченка. Клуб також позбувся великої зарплатні футболіста.

Про трансфер повідомила прес-служба клубу "Ноттінгем Форрест", за який гратиме Зінченко.

Реклама

Читайте також:

"Ноттінгем Форрест" повідомив про трансфер. Фото: скриншот

Нова команда Зінченка

Український захисник лондонського "Арсеналу" стане гравцем "Ноттінгем Форест" на правах річної оренди.

Спершу "Ноттінгем" не зміг підписати лівого захисника Галана з "Атлетіко", після чого в останній день трансферного вікна в Англії вільним був лише Зінченко.

Джерела повідомили, що новий клуб повністю покриє зарплатню Олександра в "Арсеналі", яка сягає понад 8 млн євро.

Зінченко також вже встиг прокоментувати перехід та привітав нових партнерів по команді.

"Вітаю всіх! Щасливий стати частиною Ноттінгем Форест і з нетерпінням чекаю нового сезону. Дуже хочу скоріше познайомитися з уболівальниками. Вперед, Форест!", — сказав Зінченко.

Oleksandr Zinchenko’s message to you. 🤳 pic.twitter.com/NweDGzVIAJ — Nottingham Forest (@NFFC) September 1, 2025

Зазначимо, що Зінченко, який цього сезону ще не витупав, має контракт з "Арсеналом" до літа 2026 року й тому відразу після оренди стане вільним агентом.

Олександр за час в "Арсеналі" провів 91 матч, де забив три м'ячі, та зробив п'ять асистів.

Нагадаємо, матч Україна — Франція в кваліфікації на чемпіонат світу-2026 пройде 5 вересня: де покажуть матч.

"Манчестер Сіті" підписав нового голкіпера — це кращий воротар минулого сезону.