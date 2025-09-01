Відео
Манчестер Сіті оформив один із найгучніших трансферів літа

Манчестер Сіті оформив один із найгучніших трансферів літа

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 12:01
Трансфер Доннарумми в Манчестер Сіті — всі деталі переходу
Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters/Matthew Childs

"Манчестер Сіті" остаточно погодив трансфер голкіпера "ПСЖ" Джанлуїджі Доннарумми. Сторони залагодили останні деталі угоди.

Цей трансфер безпосередньо пов'язаний з майбутнім відходом Едерсона в турецький "Фенербахче", повідомив інсайдер Руді Галетті.

Уже в понеділок, 1 вересня, Джанлуїджі Доннарумма пройде медичне обстеження перед підписанням контракту з новим клубом. Угода розрахована на п'ять років, а сума трансферу складе від 30 до 35 млн євро.

Італійський голкіпер попрощався з уболівальниками "ПСЖ", так і не домовившись про продовження угоди, яка закінчується влітку 2026 року. Керівництво клубу ухвалило рішення продати воротаря зараз, щоб не втратити його безкоштовно через рік.

Джанлуиджи Доннарумма
Джанлуїджі Доннарумма на тренуванні. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Новий старт для Доннарумми

Минулого сезону капітан збірної Італії зіграв 47 матчів за парижан, пропустив 43 голи та 17 разів залишав ворота "сухими". Його внесок допоміг ПСЖ виграти Лігу чемпіонів, Лігу 1, Кубок та Суперкубок Франції, а також дійти до фіналу клубного чемпіонату світу-2025.

Для "Манчестер Сіті" це посилення приходить у непростий час: команда Хосепа Гвардіоли програла два з трьох стартових турів АПЛ. Уже 14 вересня "містяни" проведуть дербі з "Манчестер Юнайтед", і саме в цій грі Доннарумма може дебютувати в новому чемпіонаті.

Нагадаємо, чинний чемпіон Англії "Ліверпуль" встановив новий трансферний рекорд у чемпіонаті Англії.

Київське "Динамо" може втратити не тільки Владислава Ваната, а й іще трьох лідерів команди, які налаштовані виїхати в Європу.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
