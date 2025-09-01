Шапаренко, Бражко та Попов близькі до відходу з Динамо

Гравці "Динамо" святкують гол. Фото: пресслужба клубу

Чинний чемпіон української Прем'єр-ліги "Динамо" ризикує втратити одразу декількох провідних футболістів. У клубі намітився серйозний відтік гравців збірної України.

Йдеться про Дениса Попова, Миколу Шапаренка, Владислава Ваната та Володимира Бражка, повідомляє "ТаТоТаке".

Реклама

Читайте також:

Усі четверо футболістів висловили бажання спробувати свої сили в європейських чемпіонатах й вже шукають можливості для переходу.

Володимир Бражко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Кияни не збираються відпускати гравців безкоштовно. "Динамо" готове погодитися на трансфери тільки за умови отримання гідних фінансових пропозицій, які задовольнять керівництво клубу.

Микола Шапаренко керує атакою. Фото: пресслужба "Динамо"

Хто цікавиться гравцями "Динамо"

Найближче до зміни команди Владислав Ванат, який завершує переговори з каталонською "Жироною". З чуток, Шапаренко може бути у сфері інтересів німецької Бундесліги, де "Вердер" та "Аугсбург" шукають підсилення в центрі поля. Попов згадувався у зв'язку з турецькими клубами, а Бражко нібито потрапив на радари бельгійського "Гента".

Таким чином, "Динамо" стоїть перед важким міжсезонням. Втрата одразу чотирьох лідерів здатна різко змінити амбіції клубу, але при цьому відкриває дорогу до оновлення складу та нових інвестицій.

Нагадаємо, відомий у минулому футболіст "Динамо" впевнений, що керівництво клубу має замінити головного тренера команди.

Українські вболівальники зможуть у прямому ефірі подивитися матч відбору на ЧС-2026 за участю збірних України та Франції.