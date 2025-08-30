Саленко розніс Шовковського та натякнув на зміну тренера

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: УНІАН

Колишній нападник київського "Динамо" Олег Саленко поділився своєю думкою про роботу Олександра Шовковського на посаді головного тренера. За його словами, завдання, які стояли перед командою, не були виконані.

Експерт вважає, що "біло-сині" не здатні домогтися прогресу за нинішнього тренера, повідомляє "Футбол 24".

Кияни починали свій шлях у Лізі чемпіонів, але пройти кваліфікацію не змогли. У третьому раунді команда поступилася кіпрському "Пафосу", а в плей-офф Ліги Європи зазнала невдачі в протистоянні з "Маккабі" (Тель-Авів).

Олег Саленко перед благодійним матчем. Фото: УНІАН

Тепер "Динамо" виступатиме в Лізі конференцій. У груповому етапі на український клуб чекають зустрічі з "Кристал Пелас", "Фіорентиною", "Зріньскі", "Омонією", "Ноа" та "Самсунспором". На тлі цих результатів усе частіше лунають думки про можливі кадрові зміни в тренерському штабі.

Що сказав Саленко про Шовковського

Ексфорвард зазначив, що команда під керівництвом Шовковського не змогла реалізувати свій потенціал. Він підкреслив, що за нового наставника футболісти можуть заграти по-іншому, а сам клуб отримає емоційний імпульс.

"Шовковський не виконав поставленого завдання. Команда боролася за вихід у Лігу чемпіонів, суперники були прохідними, а в підсумку маємо Лігу конференцій. Новий тренер дасть своє бачення, футболісти проявлятимуть себе по-новому, і на цьому можна створити кістяк команди. Тільки так можна готуватися до боротьби за Лігу чемпіонів наступного сезону", — заявив Саленко.

Нагадаємо, "Динамо" втратило одного з лідерів, на якого вже чекають у "Жироні" — Владислав Ванат незабаром підпише контракт із новим клубом.

У Артема Довбика є два варіанти для трансферу, обидва претенденти на українця виявилися італійськими топклубами.