Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Саленко натякнув на зміни в тренерському штабі Динамо

Саленко натякнув на зміни в тренерському штабі Динамо

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 19:17
Саленко розніс Шовковського та натякнув на зміну тренера
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: УНІАН

Колишній нападник київського "Динамо" Олег Саленко поділився своєю думкою про роботу Олександра Шовковського на посаді головного тренера. За його словами, завдання, які стояли перед командою, не були виконані.

Експерт вважає, що "біло-сині" не здатні домогтися прогресу за нинішнього тренера, повідомляє "Футбол 24".

Реклама
Читайте також:

Кияни починали свій шлях у Лізі чемпіонів, але пройти кваліфікацію не змогли. У третьому раунді команда поступилася кіпрському "Пафосу", а в плей-офф Ліги Європи зазнала невдачі в протистоянні з "Маккабі" (Тель-Авів).

Олег Саленко
Олег Саленко перед благодійним матчем. Фото: УНІАН

Тепер "Динамо" виступатиме в Лізі конференцій. У груповому етапі на український клуб чекають зустрічі з "Кристал Пелас", "Фіорентиною", "Зріньскі", "Омонією", "Ноа" та "Самсунспором". На тлі цих результатів усе частіше лунають думки про можливі кадрові зміни в тренерському штабі.

Що сказав Саленко про Шовковського

Ексфорвард зазначив, що команда під керівництвом Шовковського не змогла реалізувати свій потенціал. Він підкреслив, що за нового наставника футболісти можуть заграти по-іншому, а сам клуб отримає емоційний імпульс.

"Шовковський не виконав поставленого завдання. Команда боролася за вихід у Лігу чемпіонів, суперники були прохідними, а в підсумку маємо Лігу конференцій. Новий тренер дасть своє бачення, футболісти проявлятимуть себе по-новому, і на цьому можна створити кістяк команди. Тільки так можна готуватися до боротьби за Лігу чемпіонів наступного сезону", — заявив Саленко.

Нагадаємо, "Динамо" втратило одного з лідерів, на якого вже чекають у "Жироні" — Владислав Ванат незабаром підпише контракт із новим клубом.

У Артема Довбика є два варіанти для трансферу, обидва претенденти на українця виявилися італійськими топклубами.

спорт футбол Динамо тренер Олександр Шовковський Олег Саленко
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації