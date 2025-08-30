Довбик відмовив Фулхему і може перейти в Наполі

Довбик та Дибала з головним тренером "Роми" Гасперіні. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Літнє трансферне вікно в Європі триватиме ще тиждень, і Артем Довбик став одним із героїв останніх годин ринку. Він уже домовився про вихід із "Роми", де опинився поза планами Гасперіні, і розглядає варіант із переходом до іншого клубу.

Нещодавно українець проігнорував пропозицію від відомої англійської команди, повідомляє RomaPress.

Бажання Артема Довбика залишитися в Італії корелює з амбітними планами. Він уже відмовився від пропозиції перейти до "Фулхема", і це не стало випадковістю. На 28-річного футболіста претендують два відомі італійські клуби.

Артем Довбик під час матчу. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Де гратиме Довбик

"Мілан" розглядає варіант обміну з "Ромою", який може включати трансфер українця. У центрі угоди опинився обмін Артема на Сантьяго Хіменеса, але деталі поки обговорюються.

Римляни готові відпустити нападника, але воліли б повноцінну угоду. "Наполі" пропонує оренду за 5-6 млн євро з опцією викупу контракту Довбика. "Партенопейці" шукають форварда, який адаптований до Серії А та міг би замінити травмованого Ромелу Лукаку.

При цьому Довбик хоче зберегти сталість та стабільну ігрову практику в італійському чемпіонаті. Його трансфер може стати ключовим моментом літнього вікна. Він забив 17 голів та віддав 4 асисти в 45 матчах за "Рому" минулого сезону.

Нагадаємо, інший форвард збірної України — Владислав Ванат — найближчим часом підпише контракт із "Жироною". Іспанські журналісти вважають цей трансфер вдалим для каталонської команди.