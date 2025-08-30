Відео
Головна Спорт Що іспанські журналісти пишуть про трансфер Ваната в Жирону

Що іспанські журналісти пишуть про трансфер Ваната в Жирону

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 10:13
Трансфер Ваната в Жирону — як його оцінила іспанська преса
Владислав Ванат (праворуч) у матчі за збірну України. Фото: УНІАН

Форвард "Динамо" та збірної України Владислав Ванат перебуває за крок від повноцінного трансферу в іспанську "Жирону". Він уже прибув до Каталонії та перебуває в офісі клубу, де вже виступають його партнери по національній команді.

В Іспанії впевнені, що Ванат зможе стати лідером атак команди, повідомляє Mundo Deportivo.

Читайте також:

"Жирона" наблизилася до підписання форварда "Динамо" Владислава Ваната. У Каталонії пишуть, що українець стане однією з головних інвестицій міжсезоння. Клуб Мічела Санчеса бачить у ньому нападника "на зараз та на майбутнє", здатного одразу впливати на результат.

Чому "Жирона" обрала Ваната

Іспанські журналісти зазначають, що "Жирона" прагне закрити угоду щодо Ваната у зв'язці з Аззедіном Унахі — обидва ходи називають ключовими для перезапуску атаки.

За характеристиками Ваната в Іспанії порівнюють з успішним кейсом Артема Довбика: українець — швидкий, вертикальний, вміє грати спиною до воріт, має дриблінг та гольове чуття. В Іспанії окремо підкреслюють мобільність Ваната, його читання вільних зон та здатність завдавати ударів по воротах двома ногами. Такий профіль вважають ідеальним під ігрові принципи Санчеса.

Владислав Ванат
Владислав Ванат у матчі за "Динамо". Фото: УНІАН

За умовами угоди повідомляється про п'ятирічний контракт та суму близько 15 млн євро плюс відсоток від майбутнього продажу. Трансфер називають одним із найбільш значущих для "Жирони" в останні роки. На тлі кадрових перебудов, включно з відходом Ладіслава Крейчі, в клубі звільняли ресурси для посилення нападу.

Іспанська преса сходиться: перехід Ваната виглядає логічним та своєчасним посиленням. Пріоритет за позицією закривається гравцем із потрібною динамікою та завершенням, а сам трансфер вписується в курс "Жирони" на молодість та зростання вартості активу. Офіційне підтвердження очікують після узгодження фінальних деталей.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що колишній форвард "Жирони" Артем Довбик не зміг підписати контракт з англійським клубом.

Тим часом у Європі вже відбулася гучна тренерська відставка, Жозе Моурінью звільнили з "Фенербахче", він може очолити команду АПЛ.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
