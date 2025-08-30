Трансфер Ваната в Жирону — як його оцінила іспанська преса

Владислав Ванат (праворуч) у матчі за збірну України. Фото: УНІАН

Форвард "Динамо" та збірної України Владислав Ванат перебуває за крок від повноцінного трансферу в іспанську "Жирону". Він уже прибув до Каталонії та перебуває в офісі клубу, де вже виступають його партнери по національній команді.

В Іспанії впевнені, що Ванат зможе стати лідером атак команди, повідомляє Mundo Deportivo.

"Жирона" наблизилася до підписання форварда "Динамо" Владислава Ваната. У Каталонії пишуть, що українець стане однією з головних інвестицій міжсезоння. Клуб Мічела Санчеса бачить у ньому нападника "на зараз та на майбутнє", здатного одразу впливати на результат.

Чому "Жирона" обрала Ваната

Іспанські журналісти зазначають, що "Жирона" прагне закрити угоду щодо Ваната у зв'язці з Аззедіном Унахі — обидва ходи називають ключовими для перезапуску атаки.

За характеристиками Ваната в Іспанії порівнюють з успішним кейсом Артема Довбика: українець — швидкий, вертикальний, вміє грати спиною до воріт, має дриблінг та гольове чуття. В Іспанії окремо підкреслюють мобільність Ваната, його читання вільних зон та здатність завдавати ударів по воротах двома ногами. Такий профіль вважають ідеальним під ігрові принципи Санчеса.

Владислав Ванат у матчі за "Динамо". Фото: УНІАН

За умовами угоди повідомляється про п'ятирічний контракт та суму близько 15 млн євро плюс відсоток від майбутнього продажу. Трансфер називають одним із найбільш значущих для "Жирони" в останні роки. На тлі кадрових перебудов, включно з відходом Ладіслава Крейчі, в клубі звільняли ресурси для посилення нападу.

Іспанська преса сходиться: перехід Ваната виглядає логічним та своєчасним посиленням. Пріоритет за позицією закривається гравцем із потрібною динамікою та завершенням, а сам трансфер вписується в курс "Жирони" на молодість та зростання вартості активу. Офіційне підтвердження очікують після узгодження фінальних деталей.

