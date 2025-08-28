Відео
Головна Спорт Від Довбика відмовилися два клуби — що відомо

Від Довбика відмовилися два клуби — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 12:11
Довбик не перейшов у Ньюкасл та Вільярреал — що далі
Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/officialasroma/

Спроби англійського "Ньюкасла" орендувати форварда збірної України та "Роми" Артема Довбика не увінчалися успіхом. Наразі не відомо, в якій команді футболіст проведе наступний сезон.

Італійський клуб відмовив "сорокам", які розглядали гравця як заміну Олександру Ісаку, повідомляє Corriere dello Sport.

Читайте також:

Ситуація в англійському клубі ускладнена: Александер Ісаак відмовляється виходити на поле та хоче перейти в "Ліверпуль". Однак план з Артемом Довбиком як його наступником не спрацював.

Артем Довбик
Артем Довбик святкує гол. Фото: instagram.com/officialasroma/

Не вийшло й з іспанським "Вільярреалом". Журналіст Маттео Моретто уточнив, що цей варіант був цікавий самому футболістові, але переговори також не дали результату.

Майбутнє Довбика під питанням

Новий головний тренер "Роми" Джан П'єро Гасперіні не бачить українця основним форвардом команди. Керівництво клубу активно розглядає різні сценарії трансферу Довбика.

Таким чином, найближче майбутнє 27-річного нападника залишається невизначеним. Артем Довбик продовжує значитися в заявці "Роми", але його доля може вирішитися в останні дні трансферного вікна.

Нагадаємо, півзахисник "Жирони" Віктор Циганков дістав першу травму в сезоні й може не зіграти за збірну України в найближчих матчах.

Артем Мілевський повідомив про персональне горе, померла близька людина відомого в минулому футболіста.

спорт футбол Артем Довбик Футбол трансфери ФК Рома (Рим)
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
