Довбик не перейшов у Ньюкасл та Вільярреал — що далі

Спроби англійського "Ньюкасла" орендувати форварда збірної України та "Роми" Артема Довбика не увінчалися успіхом. Наразі не відомо, в якій команді футболіст проведе наступний сезон.

Італійський клуб відмовив "сорокам", які розглядали гравця як заміну Олександру Ісаку, повідомляє Corriere dello Sport.

Ситуація в англійському клубі ускладнена: Александер Ісаак відмовляється виходити на поле та хоче перейти в "Ліверпуль". Однак план з Артемом Довбиком як його наступником не спрацював.

Не вийшло й з іспанським "Вільярреалом". Журналіст Маттео Моретто уточнив, що цей варіант був цікавий самому футболістові, але переговори також не дали результату.

Майбутнє Довбика під питанням

Новий головний тренер "Роми" Джан П'єро Гасперіні не бачить українця основним форвардом команди. Керівництво клубу активно розглядає різні сценарії трансферу Довбика.

Таким чином, найближче майбутнє 27-річного нападника залишається невизначеним. Артем Довбик продовжує значитися в заявці "Роми", але його доля може вирішитися в останні дні трансферного вікна.

