Циганков отримав травму і може не зіграти за збірну України

Збірна України втратила лідера напередодні відбору на ЧС-2026
Український півзахисник "Жирони" Віктор Циганков не вийшов на тренування команди. Причиною стало пошкодження, отримане в недільному матчі Ла-Ліги проти "Вільярреала".
Травма гравця може виявитися серйозною і поки не відомо, коли він повернеться на поле, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".
На 78-й хвилині зустрічі за рахунку 0:5 на користь господарів Віктор Циганков попросив заміну і після цього йому прикладали лід. Про характер травми та терміни відновлення жодної інформації поки що не надходило.
Що чекає на Циганкова та збірну України
Втрата гравця особливо чутлива на тлі його виклику до збірної України — Циганков заявлений на вересневі матчі кваліфікації ЧС-2026 проти Франції та Азербайджану. Команді Володимира Шевченка доведеться сподіватися, що травма виявиться не серйозною і він встигне відновитися.
Минулі травми гравця
Віктор Циганков не перший сезон стикається з проблемами зі здоров'ям. Тільки за сезон-2024/25 він пропустив близько 79 днів через дві травми — м'язову в жовтні-листопаді (47 днів, 4 матчі) і не уточнену в грудні-січні (32 дні, 5 матчів).
Команді та збірній залишається лише сподіватися, що нинішнє ушкодження виявиться не таким серйозним і Віктор встигне відновитися до вересневих матчів кваліфікації ЧС-2026.
Нагадаємо, один із найкращих гравців збірної України виступає в "ПСЖ" із російським футболістом, журналісти розповіли про стосунки спортсменів.
Ексфорвард збірної України та київського "Динамо" Артем Мілевський повідомив про персональну трагедію.
Читайте Новини.LIVE!