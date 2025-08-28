Відео
Збірна України втратила лідера напередодні відбору на ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 10:14
Циганков отримав травму і може не зіграти за збірну України
Віктор Циганков на тренуванні. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Український півзахисник "Жирони" Віктор Циганков не вийшов на тренування команди. Причиною стало пошкодження, отримане в недільному матчі Ла-Ліги проти "Вільярреала".

Травма гравця може виявитися серйозною і поки не відомо, коли він повернеться на поле, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

На 78-й хвилині зустрічі за рахунку 0:5 на користь господарів Віктор Циганков попросив заміну і після цього йому прикладали лід. Про характер травми та терміни відновлення жодної інформації поки що не надходило.

Виктор Цыганков
Віктор Циганков у спортзалі. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Що чекає на Циганкова та збірну України

Втрата гравця особливо чутлива на тлі його виклику до збірної України — Циганков заявлений на вересневі матчі кваліфікації ЧС-2026 проти Франції та Азербайджану. Команді Володимира Шевченка доведеться сподіватися, що травма виявиться не серйозною і він встигне відновитися.

Минулі травми гравця

Віктор Циганков не перший сезон стикається з проблемами зі здоров'ям. Тільки за сезон-2024/25 він пропустив близько 79 днів через дві травми — м'язову в жовтні-листопаді (47 днів, 4 матчі) і не уточнену в грудні-січні (32 дні, 5 матчів).

Команді та збірній залишається лише сподіватися, що нинішнє ушкодження виявиться не таким серйозним і Віктор встигне відновитися до вересневих матчів кваліфікації ЧС-2026.

Нагадаємо, один із найкращих гравців збірної України виступає в "ПСЖ" із російським футболістом, журналісти розповіли про стосунки спортсменів.

Ексфорвард збірної України та київського "Динамо" Артем Мілевський повідомив про персональну трагедію.

спорт футбол Збірна України з футболу Віктор Циганков Жирона ЧС-2026 з футболу
Автор:
Максим Яворницький
