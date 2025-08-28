Видео
Главная Спорт Сборная Украины потеряла лидера накануне отбора на ЧМ-2026

Сборная Украины потеряла лидера накануне отбора на ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 10:14
Цыганков получил травму и может не сыграть за сборную Украины
Виктор Цыганков на тренировке. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков не вышел на тренировку команды. Причиной стало повреждение, полученное в воскресном матче Ла Лиги против "Вильярреала".

Травма игрока может оказаться серьезной и пока не известно, когда он вернется на поле, сообщает "Динамо Киев от Шурика". 

На 78-й минуте встречи при счете 0:5 в пользу хозяев Виктор Цыганков попросил замену и после этого ему прикладывали лед. О характере травмы и сроках восстановления никакой информации пока не поступало.

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков в спортзале. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Что ждет Цыганкова и сборную Украины

Потеря игрока особенно чувствительна на фоне его вызова в сборную Украины — Цыганков заявлен на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2026 против Франции и Азербайджана. Команде Владимира Шевченко придется надеяться, что травма окажется не серьёзной и он успеет восстановиться.

Прошлые травмы игрока

Виктор Цыганков не первый сезон сталкивается с проблемами со здоровьем. Только за сезон-2024/25 он пропустил около 79 дней из‑за двух травм — мышечной в октябре‑ноябре (47 дней, 4 матча) и не уточненной в декабре-январе (32 дня, 5 матчей). 

Команде и сборной остается лишь надеяться, что нынешнее повреждение окажется не таким серьезным и Виктор успеет восстановиться к сентябрьским матчам квалификации ЧМ-2026.

спорт футбол Сборная Украины по футболу Виктор Цыганков Жирона ЧМ-2026 по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
