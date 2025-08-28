Цыганков получил травму и может не сыграть за сборную Украины

Виктор Цыганков на тренировке. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков не вышел на тренировку команды. Причиной стало повреждение, полученное в воскресном матче Ла Лиги против "Вильярреала".

Травма игрока может оказаться серьезной и пока не известно, когда он вернется на поле, сообщает "Динамо Киев от Шурика".

Реклама

Читайте также:

На 78-й минуте встречи при счете 0:5 в пользу хозяев Виктор Цыганков попросил замену и после этого ему прикладывали лед. О характере травмы и сроках восстановления никакой информации пока не поступало.

Виктор Цыганков в спортзале. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Что ждет Цыганкова и сборную Украины

Потеря игрока особенно чувствительна на фоне его вызова в сборную Украины — Цыганков заявлен на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2026 против Франции и Азербайджана. Команде Владимира Шевченко придется надеяться, что травма окажется не серьёзной и он успеет восстановиться.

Прошлые травмы игрока

Виктор Цыганков не первый сезон сталкивается с проблемами со здоровьем. Только за сезон-2024/25 он пропустил около 79 дней из‑за двух травм — мышечной в октябре‑ноябре (47 дней, 4 матча) и не уточненной в декабре-январе (32 дня, 5 матчей).

Команде и сборной остается лишь надеяться, что нынешнее повреждение окажется не таким серьезным и Виктор успеет восстановиться к сентябрьским матчам квалификации ЧМ-2026.

Напомним, один из лучших игроков сборной Украины выступает в "ПСЖ" с российским футболистом, журналисты рассказали об отношениях спортсменов.

Экс-форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский сообщил о персональной трагедии.