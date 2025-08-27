Видео
Конфликт Забарного и Сафонова — что происходит в ПСЖ

Конфликт Забарного и Сафонова — что происходит в ПСЖ

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 16:31
В Париже объяснили, какие отношения у Забарного и Сафонова
Илья Забарный (справа) в матче за "ПСЖ". Фото: Reuters/Stephane Mahe

Защитник сборной Украины Илья Забарный присоединился к "ПСЖ" во время летнего трансферного окна и уже успел стать частью французской команды. Ему приходится регулярно сталкиваться на тренировках с российским вратарем Матвеем Сафоновым. 

Отношения двух футболистов оказались лучше, чем предполагали журналисты, сообщает Le Parisien

Ранее сообщалось, что одним из условий трансфера Ильи Забарного в "ПСЖ" была продажа Матвея Сафонова, который является резервным голкипером команды. Однако французский клуб никогда не подтверждал это официально. 

Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (слева) и Люка Шевалье. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Отношения Забарного и Сафонова 

Позже появилась информация о том, что россиянин принял решение остаться в команде и бороться за место в основном составе с новичком клуба Люкой Шевалье. В итоге украинец и россиянин не только тренируются вместе, но и недавно разделили скамейку запасных во время одного из матчей. 

Согласно сообщению французских футболистов, оба игрока проведут в "ПСЖ" следующий сезон. У них вполне нормальные, "рабочие" отношениях. Никаких скандалов в клубе нет, что недавно подтвердил и главный тренер парижан Луис Энрике. 

При этом Сафонов и Забарный не общаются напрямую, хоть и не конфликтуют. В "ПСЖ" стараются организовать рабочий процесс так, чтобы два футболиста не попадали на общие фото и видео кадры. 

Напомним, в житомирском "Полесье" появятся звездные новички, за которых украинскому клубу не придется платить. 

У киевского "Динамо" осталась призрачная возможность попасть в основной турнир Лиги Европы — где и когда смотреть ответный матч с "Маккаби". 

Часть молодых украинских футболистов сможет беспрепятственно покинуть страну благодаря указу правительства. 

