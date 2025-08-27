В Париже объяснили, какие отношения у Забарного и Сафонова

Илья Забарный (справа) в матче за "ПСЖ". Фото: Reuters/Stephane Mahe

Защитник сборной Украины Илья Забарный присоединился к "ПСЖ" во время летнего трансферного окна и уже успел стать частью французской команды. Ему приходится регулярно сталкиваться на тренировках с российским вратарем Матвеем Сафоновым.

Отношения двух футболистов оказались лучше, чем предполагали журналисты, сообщает Le Parisien.

Ранее сообщалось, что одним из условий трансфера Ильи Забарного в "ПСЖ" была продажа Матвея Сафонова, который является резервным голкипером команды. Однако французский клуб никогда не подтверждал это официально.

Матвей Сафонов (слева) и Люка Шевалье. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Отношения Забарного и Сафонова

Позже появилась информация о том, что россиянин принял решение остаться в команде и бороться за место в основном составе с новичком клуба Люкой Шевалье. В итоге украинец и россиянин не только тренируются вместе, но и недавно разделили скамейку запасных во время одного из матчей.

Согласно сообщению французских футболистов, оба игрока проведут в "ПСЖ" следующий сезон. У них вполне нормальные, "рабочие" отношениях. Никаких скандалов в клубе нет, что недавно подтвердил и главный тренер парижан Луис Энрике.

При этом Сафонов и Забарный не общаются напрямую, хоть и не конфликтуют. В "ПСЖ" стараются организовать рабочий процесс так, чтобы два футболиста не попадали на общие фото и видео кадры.

