Полесье подпишет несколько звездных свободных агентов

Главный тренер "Полесья" Руслан Ротань. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Тренерский штаб "Полесья" получит значительное усиление состава. Стало известно о переговорах житомирского клуба с бывшим игроком сборной Украины Владимиром Шепелевым.

Центральный полузащитник покинул "Александрию" и находится в поисках нового клуба для продолжения карьеры, сообщает "ТаТоТаке".

Владимир Шепелев должен пройти углубленное медицинское обследование в Житомире уже сегодня или завтра. Известно, что 28-летний игрок сейчас является свободным агентом. В прошлом сезоне он успел поиграть за киевское "Динамо" и за "Александрию".

Владимир Шепелев в игре за "Александрию". Фото: instagram.com/fandaynet/

Кто еще усилит "Полесье"

Житомирский клуб также рассматривает возможность подписания центрального защитника Луизао. Недавно 23-летний бразилец покинул "Вест Хэм", где играл исключительно за команду U-21 и провел 53 поединка, забив четыре мяча.

Ранее Луизао выступал за "Сан-Паулу" (20 матчей, 1 гол), а также за польский клуб "Погонь" Щецин, где провел четыре поединка. Если переходы состоятся, "Полесье" получит сразу двух опытных игроков, свободных для подписания без трансферных затрат.

