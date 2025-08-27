Видео
Главная Спорт Полесье оформляет сразу несколько громких трансферов

Полесье оформляет сразу несколько громких трансферов

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 12:18
Полесье подпишет несколько звездных свободных агентов
Главный тренер "Полесья" Руслан Ротань. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Тренерский штаб "Полесья" получит значительное усиление состава. Стало известно о переговорах житомирского клуба с бывшим игроком сборной Украины Владимиром Шепелевым.

Центральный полузащитник покинул "Александрию" и находится в поисках нового клуба для продолжения карьеры, сообщает "ТаТоТаке".

Владимир Шепелев должен пройти углубленное медицинское обследование в Житомире уже сегодня или завтра. Известно, что 28-летний игрок сейчас является свободным агентом. В прошлом сезоне он успел поиграть за киевское "Динамо" и за "Александрию". 

Владимир Шепелев
Владимир Шепелев в игре за "Александрию". Фото: instagram.com/fandaynet/

Кто еще усилит "Полесье"

Житомирский клуб также рассматривает возможность подписания центрального защитника Луизао. Недавно 23-летний бразилец покинул "Вест Хэм", где играл исключительно за команду U-21 и провел 53 поединка, забив четыре мяча.

Ранее Луизао выступал за "Сан-Паулу" (20 матчей, 1 гол), а также за польский клуб "Погонь" Щецин, где провел четыре поединка. Если переходы состоятся, "Полесье" получит сразу двух опытных игроков, свободных для подписания без трансферных затрат. 

Напомним, украинский флаг стал причиной конфликта во время матча французского "ПСЖ", за который выступает Илья Забарный. 

Ярослава Магучих выступит в финале Бриллиантовой лиги, где будет защищать титул победительницы турнира в борьбе с сильными соперницами.

спорт футбол Футбол трансферы Полесье Владимир Шепелев Владислав Велетень
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
