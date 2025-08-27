Видео
Главная Спорт На матче Забарного в ПСЖ был инцидент с украинским болельщиком

На матче Забарного в ПСЖ был инцидент с украинским болельщиком

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 10:15
Флаг Украины стал причиной конфликта на матче Забарного
Илья Забарный на тренировке. Фото: instagram.com/psg/

В конце августа на стадионе "Парк де Пренс" прошел матч второго тура Лиги 1, в котором "ПСЖ" одержал минимальную победу над "Анже" со счетом 1:0. Украинский защитник Илья Забарный оказался в заявке, но провел всю игру на скамейке запасных.

Центрбек был не единственным представителем Украины на арене. Игру посетил военный с позывным "Дніпрянин", о чем сообщил одноименный Telegram-канал.

По словам болельщика, при попытке пройти на трибуну с украинским флагом у него возник конфликт со стюардами. Его несколько раз выводили за пределы сектора и задавали вопросы о символике. Ситуация дошла до вмешательства службы безопасности клуба. 

Болельщик сборной Украины
Тот самый болельщик. Фото: Telegram

Что рассказал украинский болельщик

Военный описал весь инцидент, отметив, что сначала его поддержал сотрудник стадиона украинского происхождения, но впоследствии давление усилилось. По его словам, дирекция "ПСЖ" настояла на том, чтобы он снял флаг, и в итоге болельщик покинул арену еще до перерыва.

"Я военный, и в отпуск решил полететь на лучшие европейские стадионы. Первым матчем стал Париж, я купил шарф "ПСЖ", но вышел с трибуны, когда потребовали убрать украинский флаг. Несколько раз ко мне подходили охранники, и лишь один украинец пытался заступиться. Когда меня в четвертый раз заставили выйти, я снял шарф и бросил его охраннику. Я сказал: "Дарю", показал вниз пальцем и ушел", — рассказал болельщик. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
