Прапор України став причиною конфлікту на матчі Забарного

Наприкінці серпня на стадіоні "Парк де Пренс" відбувся матч другого туру Ліги 1, у якому "ПСЖ" здобув мінімальну перемогу над "Анже" з рахунком 1:0. Український захисник Ілля Забарний опинився в заявці, але провів усю гру на лавці запасних.

Центрбек був не єдиним представником України на арені. Гру відвідав військовий із позивним "Дніпрянин", про що повідомив однойменний Telegram-канал.

За словами вболівальника, під час спроби пройти на трибуну з українським прапором у нього виник конфлікт зі стюардами. Його декілька разів виводили за межі сектора та ставили запитання про символіку. Ситуація дійшла до втручання служби безпеки клубу.

Що розповів український уболівальник

Військовий описав увесь інцидент, зазначивши, що спочатку його підтримав співробітник стадіону українського походження, але згодом тиск посилився. За його словами, дирекція "ПСЖ" наполягла на тому, щоб він зняв прапор, і зрештою вболівальник залишив арену ще до перерви.

"Я військовий, і у відпустку вирішив полетіти на найкращі європейські стадіони. Першим матчем став Париж, я купив шарф "ПСЖ", але вийшов з трибуни, коли зажадали прибрати український прапор. Кілька разів до мене підходили охоронці, і лише один українець намагався заступитися. Коли мене вчетверте змусили вийти, я зняв шарф і кинув його охоронцю. Я сказав: "Дарую", показав вниз пальцем та пішов", — розповів уболівальник.

