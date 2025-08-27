Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт На грі Забарного в ПСЖ був інцидент з українським уболівальником

На грі Забарного в ПСЖ був інцидент з українським уболівальником

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 10:15
Прапор України став причиною конфлікту на матчі Забарного
Ілля Забарний на тренуванні. Фото: instagram.com/psg/

Наприкінці серпня на стадіоні "Парк де Пренс" відбувся матч другого туру Ліги 1, у якому "ПСЖ" здобув мінімальну перемогу над "Анже" з рахунком 1:0. Український захисник Ілля Забарний опинився в заявці, але провів усю гру на лавці запасних.

Центрбек був не єдиним представником України на арені. Гру відвідав військовий із позивним "Дніпрянин", про що повідомив однойменний Telegram-канал.

Реклама
Читайте також:

За словами вболівальника, під час спроби пройти на трибуну з українським прапором у нього виник конфлікт зі стюардами. Його декілька разів виводили за межі сектора та ставили запитання про символіку. Ситуація дійшла до втручання служби безпеки клубу.

Болельщик сборной Украины
Той самий уболівальник. Фото: Telegram

Що розповів український уболівальник

Військовий описав увесь інцидент, зазначивши, що спочатку його підтримав співробітник стадіону українського походження, але згодом тиск посилився. За його словами, дирекція "ПСЖ" наполягла на тому, щоб він зняв прапор, і зрештою вболівальник залишив арену ще до перерви.

"Я військовий, і у відпустку вирішив полетіти на найкращі європейські стадіони. Першим матчем став Париж, я купив шарф "ПСЖ", але вийшов з трибуни, коли зажадали прибрати український прапор. Кілька разів до мене підходили охоронці, і лише один українець намагався заступитися. Коли мене вчетверте змусили вийти, я зняв шарф і кинув його охоронцю. Я сказав: "Дарую", показав вниз пальцем та пішов", — розповів уболівальник.

Нагадаємо, футболіст збірної України готовий покинути донецький "Шахтар", і це не Георгій Судаков.

Українські легкоатлетки готуються до вирішальної битви за титул чемпіонки Діамантової ліги-2025.

скандал футбол Париж ПСЖ Ілля Забарний війна в Україні
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації