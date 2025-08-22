Відео
Луїс Енріке розкрив, як спілкуються Забарний та Сафонов

Луїс Енріке розкрив, як спілкуються Забарний та Сафонов

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 10:23
Луїс Енріке пояснив, що помирило Забарного із Сафоновим
Луїс Енріке під час тренування. Фото: instagram.com/psg/

Цього літа український захисник Ілля Забарний офіційно став футболістом "ПСЖ". Перехід супроводжувався непростими переговорами.

Спочатку однією зі сторін обговорювалася умова продажу російського воротаря Матвія Сафонова, повідомляє Le Parisien.

Ілля Забарний у спілкуванні з представниками "ПСЖ" не приховував, що не готовий виступати в одній команді з представником країни-агресора. Керівництво парижан розглядало варіант розставання з Матвієм Сафоновим, однак гравець заявив про своє бажання залишитися і боротися за місце в складі.

Илья Забарный
Ілля Забарний працює з м'ячем. Фото: instagram.com/psg/

Реакція Луїса Енріке

Така ситуація могла призвести до напруженості в роздягальні. Навколо неї виникло багато запитань про те, як два футболісти співіснуватимуть в одній команді.

"Спорт і футбол зокрема — найкращий спосіб об'єднувати людей та створювати єдність. Ми повинні пам'ятати, що футбол надихає мільйони. Гравці приходять сюди, щоб показувати майстерність та радувати вболівальників. Для мене важливо, щоб команда залишалася єдиним цілим і працювала заради спільної мети", — пояснив Луїс Енріке.

Матвей Сафонов
Матвій Сафонов (у центрі) з лідерами "ПСЖ". Фото: instagram.com/psg/

Ілля Забарний уже провів дебютний матч за "ПСЖ". Матвій Сафонов почав сезон у ролі резервного голкіпера за спиною новачка Люки Шевальє.

спорт футбол ПСЖ Луіс Енріке Ілля Забарний
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
