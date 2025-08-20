Шовковському дали останній шанс у Динамо — відомо ім'я наступника

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

У київському "Динамо" все ж роздумують над звільненням головного тренера Олександра Шовковського. Однак наразі молодому фахівцю дали час на виправлення ситуації в клубі.

Про це повідомив Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".

За інформацією джерела в клубі, інформація багатьох інсайдерів про те, що в клубі не розглядали відставку Шовковського, не відповідає дійсності.

Джерело стверджує, що керівництво клубу дало Шовковському останній шанс, згідно з яким у випадку вильоту з Ліги Європи від "Маккабі" Тель-Авів тренера звільнять.

На місце Шовковського має прийти тренер "Динамо" U-19 Ігор Костюк.

"Всі говорять, що тема про звільнення Шовковського не піднімалась. А от ми маємо іншу інформацію: якщо "Динамо" не проходить "Маккабі", то Шовковський покине команду і його замінить Костюк", — повідомило джерело.

Ігор Костюк. Фото: "Динамо" Київ

Зазначимо, що призначення Костюка на посаду головного тренера "Динамо" розглядалося ще до призначення Шовковського, оскільки фахівець показує хороші результати з молодіжною командою.

