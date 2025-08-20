Шовковскому дали последний шанс в Динамо — известно имя преемника

Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

В киевском "Динамо" все же раздумывают над увольнением главного тренера Александра Шовковского. Однако, пока молодому специалисту дали время на исправление ситуации в клубе.

Об этом сообщил Telegram-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

Реклама

Читайте также:

Кто заменит Шовковского в "Динамо"

По информации источника в клубе, информация многих инсайдеров о том, что в клубе не рассматривали отставку Шовковского, не соответствует действительности.

Источник утверждает, что руководство клуба дало Шовковскому последний шанс, согласно которому, в случае вылета из Лиги Европы от "Маккаби" Тель-Авив, тренера уволят.

На место Шовковского должен прийти тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк.

"Все говорят, что тема об увольнении Шовковского не поднималась. А вот мы имеем другую информацию, если "Динамо" не проходит "Маккаби", то Шовковский покинет команду и его заменит Костюк", — сообщил источник.

Игорь Костюк. Фото: "Динамо" Киев

Отметим, что назначение Костюка на должность главного тренера "Динамо" рассматривалось еще до назначения Шовковского, поскольку специалист показывает хорошие результаты с молодежной командой.

Напомним, ранее "Динамо" отдало в аренду "Эпицентру" Владислава Супрягу.

Величайшего таланта киевского "Динамо" могут вызвать в сборную Украины.