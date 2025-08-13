Кто возглавит Динамо, если Суркис уволит Шовковского

Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" вылетело из квалификации Лиги чемпионов от кипрского "Пафоса" с общим счетом 0:3. Несмотря на поражение, разочаровало не оно, а то как команда ужасно играла.

Поражение называют тренерским, поскольку наставник киевлян Александр Шовковский доказал, что он неопытный специалист и ему еще нужно много учиться. Поэтому должность под ним начала "расшатываться".

Реклама

Читайте также:

"Динамо" во время игры с "Пафосом". Фото: "Динамо"

По словам наставника, ему не хватает усиления в команде. Однако, видны его просчеты в работе над физическими кондициями, тактике или выборе игроков на матч. В связи с возможной отставкой Шовковского мы определили специалистов, которые могли бы заменить главного тренера "Динамо".

Юрий Вернидуб

Сейчас без работы остается один из самых опытных украинских тренеров Юрий Вернидуб.

Юрий Вернидуб. Фото: "Кривбасс"

"Динамо" нужен опытный специалист, который умеет делать дисциплину в команде. Так случилось, что опыт и отсутствие дисциплины стали минусами Шовковского.

Вернидуб, который удачно тренировал "Зарю", "Шериф" и "Кривбасс" везде достигал необходимого результата, несмотря на ограниченные ресурсы. Его стиль, ориентированный на дисциплину и контратаки, контрастирует с подходом молодых тренеров как Руслан Ротань и Владислав Лупашко, но у киевского клуба нет времени на разгон.

Игорь Костюк

Тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк уже много лет претендует на должность главного наставника основной команды, но Игорь Суркис не доверяет ему. При этом, у него знаний на должности намного больше чем было у Шовковского.

Игорь Костюк. Фото: "Динамо"

Костюк знает команду изнутри, что облегчит переход, но он работал с молодежью, а в "Динамо" есть опытные звезды вроде Андрея Ярмоленко, Виталия Буяльского, Александра Караваева. Трудно представить, как тренер будет находить с ними общий язык.

Олег Гусев

Первый помощник Мирчи Луческу и Шовковского Олег Гусев также может стать гипотетической заменой.

Минусом и плюсом Гусева является тот факт, что он уже давно работает ассистентом. Самостоятельной работы у него нет, но команду он знает лучше всех. Как главный тренер, он нигде себя не показал.

Олег Гусев. Фото: "Динамо"

Гусева стали рассматривать лишь потому, что знаем Игоря Суркиса, который после увольнения Шовковского не захочет искать тренера с опытом, а даст возможность легенде клуба. Команда с новым руководителем легко победит слабых соперников в УПЛ и получит статус новой надежды клуба вплоть до проигранного чемпионства и следующих еврокубков. Ведь все знают, что в "Динамо" не учатся на собственных ошибках.

Напомним, лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко будет решать судьбу Шовковского в клубе.

В "Пафосе" рассказали, как им удалось победить "Динамо" в Лиге чемпионов.

"Динамо" потеряло огромные средства из-за поражения от "Пафоса" в Лиге чемпионов.