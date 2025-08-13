Кто возглавит Динамо, если Суркис уволит Шовковского

Шовковского готовятся уволить из Динамо — кто вместо него
Киевское "Динамо" вылетело из квалификации Лиги чемпионов от кипрского "Пафоса" с общим счетом 0:3. Несмотря на поражение, разочаровало не оно, а то как команда ужасно играла.
Поражение называют тренерским, поскольку наставник киевлян Александр Шовковский доказал, что он неопытный специалист и ему еще нужно много учиться. Поэтому должность под ним начала "расшатываться".
По словам наставника, ему не хватает усиления в команде. Однако, видны его просчеты в работе над физическими кондициями, тактике или выборе игроков на матч. В связи с возможной отставкой Шовковского мы определили специалистов, которые могли бы заменить главного тренера "Динамо".
Юрий Вернидуб
Сейчас без работы остается один из самых опытных украинских тренеров Юрий Вернидуб.
"Динамо" нужен опытный специалист, который умеет делать дисциплину в команде. Так случилось, что опыт и отсутствие дисциплины стали минусами Шовковского.
Вернидуб, который удачно тренировал "Зарю", "Шериф" и "Кривбасс" везде достигал необходимого результата, несмотря на ограниченные ресурсы. Его стиль, ориентированный на дисциплину и контратаки, контрастирует с подходом молодых тренеров как Руслан Ротань и Владислав Лупашко, но у киевского клуба нет времени на разгон.
Игорь Костюк
Тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк уже много лет претендует на должность главного наставника основной команды, но Игорь Суркис не доверяет ему. При этом, у него знаний на должности намного больше чем было у Шовковского.
Костюк знает команду изнутри, что облегчит переход, но он работал с молодежью, а в "Динамо" есть опытные звезды вроде Андрея Ярмоленко, Виталия Буяльского, Александра Караваева. Трудно представить, как тренер будет находить с ними общий язык.
Олег Гусев
Первый помощник Мирчи Луческу и Шовковского Олег Гусев также может стать гипотетической заменой.
Минусом и плюсом Гусева является тот факт, что он уже давно работает ассистентом. Самостоятельной работы у него нет, но команду он знает лучше всех. Как главный тренер, он нигде себя не показал.
Гусева стали рассматривать лишь потому, что знаем Игоря Суркиса, который после увольнения Шовковского не захочет искать тренера с опытом, а даст возможность легенде клуба. Команда с новым руководителем легко победит слабых соперников в УПЛ и получит статус новой надежды клуба вплоть до проигранного чемпионства и следующих еврокубков. Ведь все знают, что в "Динамо" не учатся на собственных ошибках.
Напомним, лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко будет решать судьбу Шовковского в клубе.
В "Пафосе" рассказали, как им удалось победить "Динамо" в Лиге чемпионов.
"Динамо" потеряло огромные средства из-за поражения от "Пафоса" в Лиге чемпионов.
Читайте Новини.LIVE!