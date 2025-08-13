Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В Пафосе назвали фактор, который помог выбить Динамо из ЛЧ

В Пафосе назвали фактор, который помог выбить Динамо из ЛЧ

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 09:51
Генеральный директор Пафоса объяснил поражение Динамо
Гендир "Пафоса" Харис Теохарус. Фото: Instagram

Генеральный директор кипрского "Пафоса" Харис Теохарус дал интервью после ответного матча с "Динамо" (2:0) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Он назвал одну из причин поражения киевлян, выразив восхищение продуманностью игры своей команды, сообщает 24sports.com.cy.

Реклама
Читайте также:

Публично Теохарус отметил, что адаптация новых игроков прошла лучше, чем ожидалось, и это помогло показать конкурентоспособный футбол. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко борется с соперником. Фото: пресс-служба "Динамо"

Он подчеркнул, что "Пафос" — большая команда, и когда говоришь громкие слова, необходимо подтверждать их делом на поле, особенно против такого соперника, как "Динамо".

"Пафосу" не понравились слова украинских игроков

По словам Теохаруса, его команда не просто одержала важную победу, но написала историю, которую продолжит в следующем раунде. Однако футболистам "Пафоса" было легко настроиться на матч с "Динамо". 

"Мы знали, что предстоит показать характер. Многие считали нас легкой жертвой, но на поле "Пафос" доказал обратное. Это не просто выигранный матч, а начало истории. Мы не собираемся останавливаться и ждем следующих испытаний с еще большим самоуважением и амбициями", — заявил Теохарус.

Напомним, "Динамо" уступило "Пафосу" не только в счете, но и по многим игровым компонентам

В результате вылета "Динамо" из Лиги чемпионов впервые за 20 лет основной этап турнира не будет представлен ни одним украинским клубом. 

спорт футбол Лига чемпионов Динамо Пафос
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации