Генеральный директор Пафоса объяснил поражение Динамо

Гендир "Пафоса" Харис Теохарус. Фото: Instagram

Генеральный директор кипрского "Пафоса" Харис Теохарус дал интервью после ответного матча с "Динамо" (2:0) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Он назвал одну из причин поражения киевлян, выразив восхищение продуманностью игры своей команды, сообщает 24sports.com.cy.

Публично Теохарус отметил, что адаптация новых игроков прошла лучше, чем ожидалось, и это помогло показать конкурентоспособный футбол.

Андрей Ярмоленко борется с соперником. Фото: пресс-служба "Динамо"

Он подчеркнул, что "Пафос" — большая команда, и когда говоришь громкие слова, необходимо подтверждать их делом на поле, особенно против такого соперника, как "Динамо".

"Пафосу" не понравились слова украинских игроков

По словам Теохаруса, его команда не просто одержала важную победу, но написала историю, которую продолжит в следующем раунде. Однако футболистам "Пафоса" было легко настроиться на матч с "Динамо".

"Мы знали, что предстоит показать характер. Многие считали нас легкой жертвой, но на поле "Пафос" доказал обратное. Это не просто выигранный матч, а начало истории. Мы не собираемся останавливаться и ждем следующих испытаний с еще большим самоуважением и амбициями", — заявил Теохарус.

Напомним, "Динамо" уступило "Пафосу" не только в счете, но и по многим игровым компонентам.

В результате вылета "Динамо" из Лиги чемпионов впервые за 20 лет основной этап турнира не будет представлен ни одним украинским клубом.