Генеральний директор Пафосу пояснив поразку Динамо

Гендир "Пафосу" Харіс Теохарус. Фото: Instagram

Генеральний директор кіпрського "Пафосу" Харіс Теохарус дав інтерв'ю після матчу-відповіді з "Динамо" (2:0) у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Він назвав одну з причин поразки киян, висловивши захоплення продуманістю гри своєї команди, повідомляє 24sports.com.cy.

Реклама

Читайте також:

Публічно Теохарус зазначив, що адаптація нових гравців пройшла краще, ніж очікувалося, і це допомогло показати конкурентоспроможний футбол.

Андрій Ярмоленко бореться із суперником. Фото: пресслужба "Динамо"

Він підкреслив, що "Пафос" - велика команда, і коли говориш гучні слова, необхідно підтверджувати їх ділом на полі, особливо проти такого суперника, як "Динамо".

"Пафосу" не сподобалися слова українських гравців

За словами Теохаруса, його команда не просто здобула важливу перемогу, але написала історію, яку продовжить у наступному раунді. Однак футболістам "Пафосу" було легко налаштуватися на матч із "Динамо".

"Ми знали, що маємо показати характер. Багато хто вважав нас легкою жертвою, але на полі "Пафос" довів зворотне. Це не просто виграний матч, а початок історії. Ми не збираємося зупинятися та чекаємо наступних випробувань із ще більшою самоповагою та амбіціями", — заявив Теохарус.

Нагадаємо, "Динамо" поступилося "Пафосу" не тільки в рахунку, а й за багатьма ігровими компонентами.

У результаті вильоту "Динамо" з Ліги чемпіонів уперше за 20 років основний етап турніру не буде представлений жодним українським клубом.