Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Україна вперше за 20 років не буде представлена в Лізі чемпіонів

Україна вперше за 20 років не буде представлена в Лізі чемпіонів

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 23:59
Динамо вилетіло з ЛЧ, а Україна вперше за 20 років без групового етапу
Матч "Пафос" — "Динамо". Фото: "Динамо"

В рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" в двох матчах програло кіпрському "Пафосу". Загальний рахунок був 3:0 на користь суперника.

В результаті двох поразок клуб не зможе вийти в основний раунд турніру, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Цього сезону без Ліги чемпіонів

"Динамо" після поразок продовжить боротьбу в кваліфікації Ліги Європи, де планує реабілітуватися. При цьому, команда Олекссандра Шовковського була єдиним українським клубом у Лізі чемпіонів і її виліт ознаменував першу за 20 років відсутність України в основному етапі.

В останній раз було подібне в сезоні 2005/2006 рр. Тоді "Шахтар" поступився "Інтеру", а "Динамо" програло "Туну" зі Швейцарії 2:3. Поразка від швейцарців коштувала Леоніду Буряку посади головного тренера.

В Лізі Європи "Динамо" зіграє з переможцем протистояння мальтійського "Хамрун Спартанс" та ізраїльського "Маккабі" Тель-Авів. Першу команду кияни вже обігрували цього сезону в ЛЧ з загальним рахунком 6:0.

Нагадаємо, відразу три українські стрибунки у висоту виступлять на етапі Діамантової ліги в Польші.

Олександр Усик може залишитись без титулу чемпіона світу з боксу.

Рой Джонс-молодший заявив, що суперважковаговику Мозесу Ітаумі ще дуже рано битися проти Усика.

Київський "Локомотив" влаштував скандал, звинувативши донецький "Шахтар" у переманюванні тренера.

футбол Ліга чемпіонів Динамо єврокубки Пафос
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації