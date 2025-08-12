Динамо вилетіло з ЛЧ, а Україна вперше за 20 років без групового етапу

Матч "Пафос" — "Динамо". Фото: "Динамо"

В рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" в двох матчах програло кіпрському "Пафосу". Загальний рахунок був 3:0 на користь суперника.

В результаті двох поразок клуб не зможе вийти в основний раунд турніру, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Цього сезону без Ліги чемпіонів

"Динамо" після поразок продовжить боротьбу в кваліфікації Ліги Європи, де планує реабілітуватися. При цьому, команда Олекссандра Шовковського була єдиним українським клубом у Лізі чемпіонів і її виліт ознаменував першу за 20 років відсутність України в основному етапі.

В останній раз було подібне в сезоні 2005/2006 рр. Тоді "Шахтар" поступився "Інтеру", а "Динамо" програло "Туну" зі Швейцарії 2:3. Поразка від швейцарців коштувала Леоніду Буряку посади головного тренера.

В Лізі Європи "Динамо" зіграє з переможцем протистояння мальтійського "Хамрун Спартанс" та ізраїльського "Маккабі" Тель-Авів. Першу команду кияни вже обігрували цього сезону в ЛЧ з загальним рахунком 6:0.

Нагадаємо, відразу три українські стрибунки у висоту виступлять на етапі Діамантової ліги в Польші.

Олександр Усик може залишитись без титулу чемпіона світу з боксу.

Рой Джонс-молодший заявив, що суперважковаговику Мозесу Ітаумі ще дуже рано битися проти Усика.

Київський "Локомотив" влаштував скандал, звинувативши донецький "Шахтар" у переманюванні тренера.