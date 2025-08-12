Чому бій Усик — Паркер досі не узгоджений

Олександр Усик та його чемпіонські пояси. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Менеджер Джозефа Паркера Девід Гіґґінс заявив, що переговори про обов'язковий захист титулу WBO проти Олександра Усика досі не почалися. За його словами, тривалий процес ставить під загрозу проведення бою.

Згідно з правилами WBO, чемпіон зобов'язаний провести обов'язковий захист у встановлені терміни, повідомляє talkSport.

Якщо сторони не доходять згоди, організація може призначити промоутерські торги або позбавити спортсмена титулу. У випадку з Усиком це означає ризик втратити пояс без виходу в ринг.

Джозеф Паркер та Тайсон Ф'юрі. Фото: x.com/joeboxerparker/

Проблеми бою Усик — Паркер

Ситуація ускладнюється тим, що глава саудівського Генерального управління розваг Туркі Аль аш-Шейх, який курує великі боксерські вечори, не проявляє інтересу до організації бою Усик — Паркер. Його пріоритетом залишаються інші поєдинки з вищим комерційним потенціалом.

Олександр Усик під час бою. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Для Паркера ситуація відкриває декілька варіантів. У разі позбавлення Усика титулу, новозеландець може претендувати на вакантний пояс у бою з іншим суперником, що спростить йому шлях до чемпіонства. Однак для максимальної спортивної цінності він все ж розраховує зустрітися саме з українцем.

Ситуація залишається відкритою: у сторін є обмежений час для початку переговорів, щоб уникнути ескалації конфлікту з WBO та зберегти бій, який міг би стати ключовим для обох боксерів.

