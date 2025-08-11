Відео
Головна Спорт Баколе розповів, як домінував над Усиком та довів до істерики

Баколе розповів, як домінував над Усиком та довів до істерики

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 18:59
Баколе знову хизується спарингами з Усиком — довів українця до істерики
Олександр Усик. Фото: Reuters

Конголезький суперважковаговик Мартін Баколе відійшов від останніх невдач на ринзі і знову згадав байки про спаринги з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. Раніше африканець допомагав українцю готуватися до боїв з Ентоні Джошуа.

Цього разу Баколе розповів, що довів українця до істерики. Слова конголезця навів портал Seconds Out.

Читайте також:
Мартин Баколе
Мартін Баколе. Фото: instagram.com/martin_bakole_

Баколе не бачить загрози від Усика

За словами Баколе, під час кожного спаринга команда українця давала йому лише два раунди, які він називає "справжнім пеклом" для Усика. Боксер запевняє, що команда суперника це визнає.

Баколе розповів, що під час першого спарингу Усик розлютився, вистрибнув із рингу й кричав на тренера, а сам залишився вкритим кров’ю.

Мартін зізнався, що згодом після цього його запросили до Дубаю, де ситуація повторилася і Усик знову зазнавав проблем.

Баколе впевнений, що в реальному бою переміг би легко, натякаючи, що мовчання команди Усика пояснюється цим.

Зазначимо, що на відміну від братів Кличків, Усик не виграє кожен спаринг. Неодноразово іноземні боксери розповідали як били українця на тренуваннях. Однак, в боях, зазвичай, українець боксує набагато краще.

Нагадаємо, новий тренер з'явиться у київському "Динамо" — на що це вплине.

ФК "Олександрія" планує підсилити захист гравцем одного із грандів УПЛ.

Британський перспективний боксер Мозес Ітаума розповів про можливий бій з Олександром Усиком.

Дружина Владислава Кочергіна виявилась справжньою красунею.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
