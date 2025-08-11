Баколе знову хизується спарингами з Усиком — довів українця до істерики

Олександр Усик. Фото: Reuters

Конголезький суперважковаговик Мартін Баколе відійшов від останніх невдач на ринзі і знову згадав байки про спаринги з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. Раніше африканець допомагав українцю готуватися до боїв з Ентоні Джошуа.

Цього разу Баколе розповів, що довів українця до істерики. Слова конголезця навів портал Seconds Out.

Баколе не бачить загрози від Усика

За словами Баколе, під час кожного спаринга команда українця давала йому лише два раунди, які він називає "справжнім пеклом" для Усика. Боксер запевняє, що команда суперника це визнає.

Баколе розповів, що під час першого спарингу Усик розлютився, вистрибнув із рингу й кричав на тренера, а сам залишився вкритим кров’ю.

Мартін зізнався, що згодом після цього його запросили до Дубаю, де ситуація повторилася і Усик знову зазнавав проблем.

Баколе впевнений, що в реальному бою переміг би легко, натякаючи, що мовчання команди Усика пояснюється цим.

Зазначимо, що на відміну від братів Кличків, Усик не виграє кожен спаринг. Неодноразово іноземні боксери розповідали як били українця на тренуваннях. Однак, в боях, зазвичай, українець боксує набагато краще.

