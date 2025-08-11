Красуня-дружина Владислава Кочергіна підкорює Instagram стильними фото

Каріна Кочергіна. Фото: instagram.com/kkkarina_13

Український футболіст Владислав Кочергін минулого сезону отримав жахливу травму і тепер може пропустити більшу частину наступного сезону. Однак, під час реабілітації футболіст може провести більше часу з родиною.

Дружина Владислава Каріна Кочергіна виявилась красунею та може порадувати коханого, повідомив портал Новини.LIVE.

Дружина футболіста дуже популярна й наразі у неї в Instagram 84,5 тисячі фоловерів.

У Кочергіна вдома живе красуня

Дружина півзахисника польського "Ракува" постійно викликає захват у соцмережах, оскільки вона любить гарні фото. Останні публікації дівчина робила з Греції, і в неї вийшли знімки, де вдалося показати струнку фігуру та гарний смак.

Каріна давно відома вболівальникам завдяки яскравим фотографіям із подорожей, де вона ділиться моментами сімейного життя та відпочинку. Її Instagram регулярно поповнюється стильними образами, які привертають увагу. Завдяки цьому їй вдалося зібрати майже 85 тисяч фоловерів.

