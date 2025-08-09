Ребров здивував словами про трансфер Забарного в ПСЖ

Ілля Забарний після гри за "Борнмут". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відповів на запитання про перехід захисника "Борнмута" Іллі Забарного в "ПСЖ". Українець підпише контракт на п'ять років, а сума угоди складе 67 млн євро.

Для України цей трансфер має особливе значення, заявив Ребров в інтерв'ю FootballHub.

Досвідчений фахівець нагадаємо, що йдеться про футболіста національної команди, який гратиме за чинного переможця Ліги чемпіонів. Сергій Ребров зауважив, що новий клуб Забарного суттєво відрізняється за рівнем та амбіціями від "Борнмута".

Ребров застеріг Забарного

Тренер також звернув увагу на різницю у вимогах до захисників в Англії та Франції. На його думку, "ПСЖ" традиційно домінує в чемпіонаті, і у гравців оборони тут менше роботи, ніж у клубах АПЛ. При цьому Ребров упевнений, що перехід дасть Забарному можливість конкурувати з найсильнішими командами Європи.

Сергій Ребров відповідає на запитання. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Він підкреслив, що такий крок стане серйозним викликом та відкриє нові перспективи для гравця на міжнародній арені. Наставник переконаний, що Забарний зможе адаптуватися та розкрити свій потенціал у новій команді.

"Я дуже радий. По-перше, для України — це дуже велика подія. Футболіст національної збірної може грати за команду, яка цього року виграла Лігу чемпіонів. Це команда, де може здійснитися його мрія, де він може конкурувати з топкомандами Європи й, напевно, конкурувати та намагатися виграти Лігу чемпіонів", — сказав Ребров.

