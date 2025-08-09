Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ребров розповів, що чекає на Забарного у Франції

Ребров розповів, що чекає на Забарного у Франції

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 14:23
Ребров здивував словами про трансфер Забарного в ПСЖ
Ілля Забарний після гри за "Борнмут". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відповів на запитання про перехід захисника "Борнмута" Іллі Забарного в "ПСЖ". Українець підпише контракт на п'ять років, а сума угоди складе 67 млн євро.

Для України цей трансфер має особливе значення, заявив Ребров в інтерв'ю FootballHub.

Реклама
Читайте також:

Досвідчений фахівець нагадаємо, що йдеться про футболіста національної команди, який гратиме за чинного переможця Ліги чемпіонів. Сергій Ребров зауважив, що новий клуб Забарного суттєво відрізняється за рівнем та амбіціями від "Борнмута".

Ребров застеріг Забарного

Тренер також звернув увагу на різницю у вимогах до захисників в Англії та Франції. На його думку, "ПСЖ" традиційно домінує в чемпіонаті, і у гравців оборони тут менше роботи, ніж у клубах АПЛ. При цьому Ребров упевнений, що перехід дасть Забарному можливість конкурувати з найсильнішими командами Європи.

Сергей Ребров
Сергій Ребров відповідає на запитання. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Він підкреслив, що такий крок стане серйозним викликом та відкриє нові перспективи для гравця на міжнародній арені. Наставник переконаний, що Забарний зможе адаптуватися та розкрити свій потенціал у новій команді.

"Я дуже радий. По-перше, для України — це дуже велика подія. Футболіст національної збірної може грати за команду, яка цього року виграла Лігу чемпіонів. Це команда, де може здійснитися його мрія, де він може конкурувати з топкомандами Європи й, напевно, конкурувати та намагатися виграти Лігу чемпіонів", — сказав Ребров.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх зробила роботу над помилками перед новим етапом Діамантової ліги.

Майбутній суперник Олександра Усика отримає великі гроші за поєдинок проти ще одного боксера.

Українському чемпіону вже призначили новий поєдинок, він відбудеться в середині осені 2025 року.

У мережі з'явилися кадри розрухи на відомому стадіоні в Дніпрі, який приймав міжнародні змагання.

спорт футбол Збірна України з футболу ПСЖ Сергій Ребров Ілля Забарний
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації