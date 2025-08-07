Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Президент WBO не залишив вибору Усику — про що йдеться

Президент WBO не залишив вибору Усику — про що йдеться

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 12:09
WBO санкціонувала бій Усика з Паркером — коли він відбудеться
Олександр Усик під час інтерв'ю. Кадр із відео

Президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Густаво Олівері прокоментував ситуацію навколо майбутнього титульного бою за участю абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.

Наприкінці липня організація санкціонувала поєдинок українця з Джозефом Паркером, повідомив офіційний сайт WBO.

Реклама
Читайте також:

У сторін є 30 днів на досягнення угоди. Якщо домовленість не буде досягнута в строк, організація ініціює промоутерські торги. Йдеться про захист титулу чемпіона WBO в суперважкій вазі.

Джозеф Паркер
Джозеф Паркер перед боєм. Фото: instagram.com/joeboxerparker/

Коли буде бій Усик — Паркер

Раніше Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу, перемігши Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа. Однак зобов'язання перед організаціями залишаються чинними. Наразі саме Джозеф Паркер займає позицію офіційного претендента на пояс WBO.

"У цьому випадку Усик повинен провести свій обов'язковий захист титулу проти Джозефа Паркера. WBO належним чином повідомила всі сторони про початок переговорів і видала відповідне розпорядження. Якщо цього не буде зроблено, WBO почне процедуру призначення відкритих торгів відповідно до чинних правил", — заявив Олівері.

Раніше очікувалося, що Усик може зробити паузу або провести добровільний захист. Однак позиція WBO залишає українцю чіткий вибір: або бій із Паркером, або порушення регламенту, що призведе до торгів і можливої втрати пояса. Бій між Олександром Усиком та Джозефом Паркером може відбутися восени 2025 року, орієнтовно в жовтні або листопаді.

Нагадаємо, нещодавно Джозеф Паркер знову кинув виклик Олександру Усику, причому зробив це в незвичній і курйозній манері.

Колишній промоутер українського чемпіона назвав мотивацію Олександра Усика для бою з Джейком Полом за правилами ММА.

спорт Олександр Усик бокс Джозеф Паркер Бій Усик — Паркер
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації