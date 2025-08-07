WBO санкціонувала бій Усика з Паркером — коли він відбудеться

Олександр Усик під час інтерв'ю. Кадр із відео

Президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Густаво Олівері прокоментував ситуацію навколо майбутнього титульного бою за участю абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.

Наприкінці липня організація санкціонувала поєдинок українця з Джозефом Паркером, повідомив офіційний сайт WBO.

У сторін є 30 днів на досягнення угоди. Якщо домовленість не буде досягнута в строк, організація ініціює промоутерські торги. Йдеться про захист титулу чемпіона WBO в суперважкій вазі.

Джозеф Паркер перед боєм. Фото: instagram.com/joeboxerparker/

Коли буде бій Усик — Паркер

Раніше Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу, перемігши Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа. Однак зобов'язання перед організаціями залишаються чинними. Наразі саме Джозеф Паркер займає позицію офіційного претендента на пояс WBO.

"У цьому випадку Усик повинен провести свій обов'язковий захист титулу проти Джозефа Паркера. WBO належним чином повідомила всі сторони про початок переговорів і видала відповідне розпорядження. Якщо цього не буде зроблено, WBO почне процедуру призначення відкритих торгів відповідно до чинних правил", — заявив Олівері.

Раніше очікувалося, що Усик може зробити паузу або провести добровільний захист. Однак позиція WBO залишає українцю чіткий вибір: або бій із Паркером, або порушення регламенту, що призведе до торгів і можливої втрати пояса. Бій між Олександром Усиком та Джозефом Паркером може відбутися восени 2025 року, орієнтовно в жовтні або листопаді.

