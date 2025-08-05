Красюк упевнений, що бій Усика з Джейком Полом у боксі був би вбивством

Олександр Усик. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик планує дебютувати в ММА. Для цього він вже має суперника — популярного ютубера Джейка Пола.

Колишній промоутер Усика Олександр Красюк прокоментував можливий поєдинок українця проти ютубера в інтерв’ю World Boxing News.

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За словами Красюка, бій у форматі боксу може стати "вбивством" для Пола через перевагу Усика в майстерності.

"Зараз активно обговорюється бій Усика з Полом. Але боксерський поєдинок неможливий — це було б вбивство. Навіть у клітці шанси Пола мінімальні. Проте все вирішують гроші. Такий івент може принести величезний прибуток", — зазначив Красюк.

Промоутер визнав, що брати Поли Джейк і Логан популяризували бокс, привернувши увагу сотень мільйонів молодих людей, але розкритикував їх за вибір суперників, в якому в основному ветерани ММА чи старі легенди боксу типу 58-річного Майка Тайсона.

"Якщо Джейк гідно переможе топового професійного боксера, він одразу здобуде повагу спільноти", — додав Красюк.

Раніше директор команди Усика Сергій Лапін заявив, що бій із Полом розглядається у форматі ММА вже найближчим часом. Можливо, це буде 2026 рік в Саудівській Аравії.

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