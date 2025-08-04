Снуп Догг привітав Усика з перемогою над Дюбуа та назвав його братом — відео

Олександр Усик та Снуп Догг. Фото: instagram.com/usykaa

Легендарний репер Снуп Догг виявився фанатом боксу. У надважкій вазі він слідкує за абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком.

Снуп Догг особисто привітав абсолютного чемпіона після перемоги над Даніелем Дюбуа. Відео їхньої розмови опублікував виконавчий продюсер WePlay Studios Максим Білоногов у Instagram.

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Снуп став фанатом Усика

Снуп Догг є давнім фанатом спорту, піком якого стала високооплачувана робота з коментування боксу на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

За словами репера, він є давнім фанатом Усика. Під час візиту студії він побачив банер реваншу Усика з Дюбуа, назвав українця "своїм хоумі" (близький друг) і попросив Білоногова організувати відеодзвінок.

У розмові з Усиком та директором боксера Сергієм Лапіним Снуп Догг висловив чемпіону багато компліментів.

"Привіт, брате, ти молодець, класно відпрацював! Загнав його в кут, мені це до душі. У тобі тече кров чемпіона, наш справжній брат!", — сказав Снуп Догг.

Також репер пожартував, запропонувавши Усику косяк, що викликало сміх у команди.

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