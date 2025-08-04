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Головна Спорт Снуп Догг розказав Усику, що думає про нього

Снуп Догг розказав Усику, що думає про нього

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 22:42
Снуп Догг привітав Усика з перемогою над Дюбуа та назвав його братом — відео
Олександр Усик та Снуп Догг. Фото: instagram.com/usykaa

Легендарний репер Снуп Догг виявився фанатом боксу. У надважкій вазі він слідкує за абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком.

Снуп Догг особисто привітав абсолютного чемпіона після перемоги над Даніелем Дюбуа. Відео їхньої розмови опублікував виконавчий продюсер WePlay Studios Максим Білоногов у Instagram.

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A post shared by Max Bilonogov (@wp_maxsmak)

Снуп став фанатом Усика

Снуп Догг є давнім фанатом спорту, піком якого стала високооплачувана робота з коментування боксу на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

За словами репера, він є давнім фанатом Усика. Під час візиту студії він побачив банер реваншу Усика з Дюбуа, назвав українця "своїм хоумі" (близький друг) і попросив Білоногова організувати відеодзвінок.

У розмові з Усиком та директором боксера Сергієм Лапіним Снуп Догг висловив чемпіону багато компліментів.

"Привіт, брате, ти молодець, класно відпрацював! Загнав його в кут, мені це до душі. У тобі тече кров чемпіона, наш справжній брат!", — сказав Снуп Догг.

Також репер пожартував, запропонувавши Усику косяк, що викликало сміх у команди.

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Олександр Усик бокс суперважка вага професійний бокс українські боксери
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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