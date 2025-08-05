Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Паркер заспівав старий хіт, у якому викликав Усика на бій

Паркер заспівав старий хіт, у якому викликав Усика на бій

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 13:47
Паркер викликав Усика на бій у незвичний та милий спосіб
Джозеф Паркер під час тренування. Фото: x.com/joeboxerparker

Тимчасовий чемпіон з боксу в суперважкій вазі за версією WBO Джозеф Паркер мріє про протистояння з Олександром Усиком. Новозеландський спортсмен присвятив українцю новий хіт.

Паркер переспівав для Усика відому пісню та повеселив уболівальників іронічним кліпом на своїй сторінці в соцмережі X.

Реклама
Читайте також:

Менш як місяць тому Олександр Усик впевнено переміг у реванші Даніеля Дюбуа. Для цього українцю знадобилося всього п'ять раундів. Проте довго відпочивати Усику не доведеться.

Александр Усик и Джозеф Паркер
Олександр Усик та Джозеф Паркер. Кадр із відео

Паркер знову заспівав для Усика

Наступним суперником українця може стати тимчасовий чемпіон WBO Джозеф Паркер. Цей суперник може стати обов'язковим для українця. Новозеландець чекає на цей бій і регулярно кидає виклик Усику. Паркер зняв кумедне та миле відео, яке стало хітом соцмереж. Боксер переспівав старий хіт норвезького гурту A-HA "Take on me" ("Обери мене" — Ред.).

Це вже не перший випадок, коли Паркер співає для Усика. Раніше Джозеф присвятив Олександру іншу пісню, яка була заспівана в стилі відомих бойз-бендів. Компанію новозеландцю склала його команда.

І якщо тоді Олександр Усик обрав реванш із Даніелем Дюбуа, то цього разу йому буде складніше відмовитися від протистояння з Джозефом Паркером.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Красюк розкрив плани абсолютного чемпіона світу з боксу щодо проведення бою з Джейком Полом.

Німецький гранд розглядає українського гравця як заміну для свого лідера.

У кар'єрі Владислава Ваната відбудуться зміни, багато що залежить від матчів гравця в єврокубках.

Українські вболівальники зможуть безкоштовно подивитися матчі "Динамо" з кіпрським "Пафосом".

спорт Олександр Усик бокс WBO Джозеф Паркер
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації