Паркер викликав Усика на бій у незвичний та милий спосіб

Джозеф Паркер під час тренування. Фото: x.com/joeboxerparker

Тимчасовий чемпіон з боксу в суперважкій вазі за версією WBO Джозеф Паркер мріє про протистояння з Олександром Усиком. Новозеландський спортсмен присвятив українцю новий хіт.

Паркер переспівав для Усика відому пісню та повеселив уболівальників іронічним кліпом на своїй сторінці в соцмережі X.

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Менш як місяць тому Олександр Усик впевнено переміг у реванші Даніеля Дюбуа. Для цього українцю знадобилося всього п'ять раундів. Проте довго відпочивати Усику не доведеться.

Олександр Усик та Джозеф Паркер. Кадр із відео

Паркер знову заспівав для Усика

Наступним суперником українця може стати тимчасовий чемпіон WBO Джозеф Паркер. Цей суперник може стати обов'язковим для українця. Новозеландець чекає на цей бій і регулярно кидає виклик Усику. Паркер зняв кумедне та миле відео, яке стало хітом соцмереж. Боксер переспівав старий хіт норвезького гурту A-HA "Take on me" ("Обери мене" — Ред.).

Це вже не перший випадок, коли Паркер співає для Усика. Раніше Джозеф присвятив Олександру іншу пісню, яка була заспівана в стилі відомих бойз-бендів. Компанію новозеландцю склала його команда.

І якщо тоді Олександр Усик обрав реванш із Даніелем Дюбуа, то цього разу йому буде складніше відмовитися від протистояння з Джозефом Паркером.

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