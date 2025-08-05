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Головна Спорт Майбутнє Ваната в Динамо залежить від матчів із Пафосом

Майбутнє Ваната в Динамо залежить від матчів із Пафосом

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 11:07
Де продовжить кар'єру Ванат і як це залежить від матчів із Пафосом
Владислав Ванат у матчі за "Динамо". Фото: УНІАН

Форвард київського "Динамо" Владислав Ванат привернув увагу європейських клубів. Його потенційний перехід за кордон може стати реальністю вже на початку наступного року.

Ключову роль у цьому відіграє виступ "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів, повідомив у своєму YouTube-каналі футбольний оглядач Ігор Циганик.

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Успішні матчі проти "Пафосу" і можливий вихід до групового етапу можуть прискорити інтерес до Владислава Ванату. Форвард продовжує прогресувати й в нинішньому сезоні. Він став активніше відкриватися, регулярно створює небезпечні моменти та додає з кожною грою.

Владислав Ванат
Владислав Ванат у збірній України. Фото: УНІАН

Що буде, якщо "Динамо" вийде в групу ЛЧ

Якщо "біло-сині" успішно пройдуть кваліфікацію, ціна на форварда зросте, а інтерес до нього посилиться. При цьому, як стверджує Циганик, поки конкретних переговорів про трансфер не ведеться.

Майбутнє Ваната безпосередньо пов'язане з результатами команди на міжнародній арені, і це робить найближчі тижні визначальними.

За останній рік неодноразово з'являлася інформація про інтерес зарубіжних клубів до Ваната, але "Динамо" не поспішає відпускати свого головного голеадора. І клуб, і футболіст чекають на вигідну пропозицію.

Нагадаємо, Олександр Усик може дебютувати в ММА, а його колишній промоутер розкриває сенс цієї затії.

Матч "Динамо" з "Пафосом" у кваліфікації Ліги чемпіонів можна буде подивитися безкоштовно.

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спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо Футбол трансфери Владислав Ванат
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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