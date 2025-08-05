Динамо проти Пафосу — де та коли безкоштовно дивитися матч ЛЧ

Гравці "Динамо" під час матчу. Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" проведе перший поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів уже у вівторок, 5 серпня. Суперником команди Олександра Шовковського стане кіпрський "Пафос".

Українські вболівальники зможуть спостерігати за ходом протистояння в прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Матч пройде на нейтральній території в польському місті Люблін на стадіоні "Арена Люблін". Початок зустрічі призначено на 21:00 за київським часом.

Тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: прес-служба клубу

Обидві команди успішно подолали другий раунд кваліфікації. Динамо без проблем розібралося з "Хамрун Спартанс" (дві перемоги по 3:0), а Пафос сенсаційно пройшов "Маккабі" з Тель-Авіва (1:1 та 1:0).

Владислав Ванат під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Що далі чекає на переможця

Якщо кияни впораються з Пафосом, то в раунді плей-оф зустрінуться з переможцем пари "Лех" — "Црвена Звезда". У разі поразки "біло-сині" продовжать шлях у кваліфікації Ліги Європи.

Пряма трансляція матчу буде доступна на каналі 2+2, а також через платформи MEGOGO та Київстар ТВ.

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