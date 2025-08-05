Яремчук може замінити зіркового форварда в німецькому клубі

Роман Яремчук після успішного сезону в Греції. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Нападник "Олімпіакоса" та збірної України Роман Яремчук може спробувати сили в новому для себе чемпіонаті. Крім Греції, він уже виступав у Бельгії та Португалії.

Тепер у послугах Яремчука зацікавлений один із німецьких клубів, повідомляє Bild.

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Сезон 2025/2026 виявився складним для Романа Яремчука. У першій половині кампанії тренерський штаб "Олімпіакоса" був незадоволений українцем та його результативністю. Однак ближче до кінця сезону форвард набрав оптимальну форму і допоміг команді виграти чемпіонат та Кубок Греції.

Роман Яремчук працює на тренуванні. Фото: instagram.com/yaremchuk.rm17/

Який клуб цікавиться Яремчуком

"РБ Лейпциг" готується продати Беньяміна Шешко в англійський "Ньюкасл", який пропонує за футболіста 80 млн євро. Німецький клуб уже шукає потенційну заміну своєму гравцеві. На цю роль розглядають Душана Влаховича з "Ювентуса" та Расмуса Хейлунда з "МЮ". До списку входить й 29-річний Роман Яремчук, однак він не є пріоритетним варіантом для "Лейпцига".

Роман Яремчук у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Контракт українця з "Олімпіакосом" діє до літа 2028 року. Але якщо на початку минулого сезону з'явилася інформація про те, що грецький клуб шукає покупців для Яремчука, то за останні пів року подібні чутки зникли.

Орієнтовна трансферна вартість Романа становить 3 млн євро.

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