Яремчук может заменить звездного форварда в немецком клубе

Роман Яремчук после успешного сезона в Греции. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Нападающий "Олимпиакоса" и сборной Украины Роман Яремчук может попробовать силы в новом для себя чемпионате. Помимо Греции, он уже выступал в Бельгии и Португалии.

Теперь в услугах Яремчука заинтересован один из немецких клубов, сообщает Bild.

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Сезон 2025/2026 оказался сложным для Романа Яремчука. В первой половине кампании тренерский штаб "Олимпиакоса" был недоволен украинцем и его результативностью. Однако ближе к концу сезона форвард набрал оптимальную форму и помог команде выиграть чемпионат и Кубок Греции.

Роман Яремчук работает на тренировке. Фото: instagram.com/yaremchuk.rm17/

Какой клуб интересуется Яремчуком

"РБ Лейпциг" готовится продать Беньямина Шешко в английский "Ньюкасл", который предлагает за футболиста 80 млн евро. Немецкий клуб уже ищет потенциальную замену своему игроку. На эту роль рассматривают Душана Влаховича из "Ювентуса" и Расмуса Хейлунда из "МЮ". В список входит и 29-летний Роман Яремчук, однако он не является приоритетным вариантом для "Лейпцига".

Роман Яремчук в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Контракт украинца с "Олимпиакосом" действует до лета 2028-го года. Но если в начале прошлого сезона появилась информация о том, что греческий клуб ищет покупателей для Яремчука, то за последние полгода подобные слухи исчезли.

Ориентировочная трансферная стоимость Романа составляет 3 млн евро.

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