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Главная Спорт Промоутер рассказал, почему Усик будет драться с Полом в ММА

Промоутер рассказал, почему Усик будет драться с Полом в ММА

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 07:44
Красюк уверен, что бой Усика с Джейком Полом в боксе был бы убийством
Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик планирует дебютировать в ММА. Для этого он уже имеет соперника — популярного ютубера Джейка Пола.

Бывший промоутер Усика Александр Красюк прокомментировал возможный поединок украинца против ютубера в интервью World Boxing News.

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Александр Усик. Фото: Reuters

Красюк рассказал, почему Усик не будет боксировать с Джейком Полом

По словам Красюка, бой в формате бокса может стать "убийством" для Пола из-за превосходства Усика в мастерстве.

"Сейчас активно обсуждается бой Усика с Полом. Но боксерский поединок невозможен — это было бы убийство. Даже в клетке шансы Пола минимальны. Однако все решают деньги. Такой ивент может принести огромную прибыль", — отметил Красюк.

Промоутер признал, что братья Полы Джейк и Логан популяризировали бокс, привлекая внимание сотен миллионов молодых людей, но раскритиковал их за выбор соперников, в котором в основном ветераны ММА или старые легенды бокса типа 58-летнего Майка Тайсона.

"Если Джейк достойно победит топового профессионального боксера, он сразу получит уважение сообщества", — добавил Красюк.

Ранее директор команды Усика Сергей Лапин заявил, что бой с Полом рассматривается в формате ММА уже в ближайшее время. Возможно, это будет 2026 год в Саудовской Аравии.

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Александр Усик бокс профессиональный бокс Александр Красюк украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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