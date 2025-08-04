Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Снуп Догг рассказал Усику, что думает о нем

Снуп Догг рассказал Усику, что думает о нем

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 22:42
Снуп Догг поздравил Усика с победой над Дюбуа и назвал его братом — видео
Александр Усик и Снуп Догг и Снуп Дог. Фото: instagram.com/usykaa

Легендарный рэпер Снуп Догг оказался фанатом бокса. В супертяжелом весе он следит за абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.

Снуп Догг лично поздравил абсолютного чемпиона после победы над Даниэлем Дюбуа. Видео их разговора опубликовал исполнительный продюсер WePlay Studios Максим Белоногов в Instagram.

Реклама
Читайте также:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Max Bilonogov (@wp_maxsmak)

Снуп стал фанатом Усика

Снуп Догг является давним фанатом спорта, пиком которого стала высокооплачиваемая работа по комментированию бокса на Олимпийских играх-2024 в Париже.

По словам рэпера, он является давним фанатом Усика. Во время визита в студию он увидел баннер реванша Усика с Дюбуа, назвал украинца "своим хоуми" и попросил Белоногова организовать видеозвонок.

В разговоре с Усиком и директором боксера Сергеем Лапиным Снуп Догг высказал чемпиону много комплиментов.

"Привет, брат, ты молодец, классно отработал! Загнал его в угол, мне это по душе. В тебе течет кровь чемпиона, наш настоящий брат!", — сказал Снуп Догг.

Также рэпер пошутил, предложив Усику косяк, что вызвало смех у команды.

Напомним, украинский футболист решил не возвращаться со сборов "Кривбасса" и не выходит на связь.

Донецкий "Шахтер" вскоре может покинуть один из основных игроков.

Гранды Украинской премьер-лиги не увидели таланта футболиста, которого взяли в Испанию.

Каталонская "Барселона" решила свои проблемы благодаря проверенному методу.

Александр Усик бокс супертяжелый вес профессиональный бокс украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации