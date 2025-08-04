Снуп Догг поздравил Усика с победой над Дюбуа и назвал его братом — видео

Александр Усик и Снуп Догг и Снуп Дог. Фото: instagram.com/usykaa

Легендарный рэпер Снуп Догг оказался фанатом бокса. В супертяжелом весе он следит за абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.

Снуп Догг лично поздравил абсолютного чемпиона после победы над Даниэлем Дюбуа. Видео их разговора опубликовал исполнительный продюсер WePlay Studios Максим Белоногов в Instagram.

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Снуп Догг является давним фанатом спорта, пиком которого стала высокооплачиваемая работа по комментированию бокса на Олимпийских играх-2024 в Париже.

По словам рэпера, он является давним фанатом Усика. Во время визита в студию он увидел баннер реванша Усика с Дюбуа, назвал украинца "своим хоуми" и попросил Белоногова организовать видеозвонок.

В разговоре с Усиком и директором боксера Сергеем Лапиным Снуп Догг высказал чемпиону много комплиментов.

"Привет, брат, ты молодец, классно отработал! Загнал его в угол, мне это по душе. В тебе течет кровь чемпиона, наш настоящий брат!", — сказал Снуп Догг.

Также рэпер пошутил, предложив Усику косяк, что вызвало смех у команды.

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