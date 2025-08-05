Паркер вызвал Усика на бой необычным и милым способом

Джозеф Паркер во время тренировки. Фото: x.com/joeboxerparker

Временный чемпион по боксу в супертяжелом весе по версии WBO Джозеф Паркер мечтает о противостоянии с Александром Усиком. Новозеландский спортсмен посвятил украинцу новый хит.

Паркер перепел для Усика известную песню и повеселил болельщиков ироничным клипом на своей странице в соцсети X.

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Меньше месяца назад Александр Усик уверенно победил в реванше Даниэля Дюбуа. Для этого украинцу потребовалось всего пять раундов. Однако долго отдыхать Усику не придется.

Александр Усик и Джозеф Паркер. Кадр из видео

Паркер снова спел для Усика

Следующим соперником украинца может стать временный чемпион WBO Джозеф Паркер. Этот соперник может стать обязательным для украинца. Новозеландец ждет этот бой и регулярно бросает вызов Усику. Паркер снял забавное и милое видео, которое стало хитом соцсетей. Боксер перепел старый хит норвежской группы A-HA "Take on me" ("Выбери меня" — Ред.).

Это уже не первый случай, когда Паркер поет для Усика. Ранее Джозеф посвятил Александру другую песню, которая была спета в стиле известных бойз-бендов. Компанию новозеландцу составила его команда.

И если тогда Александр Усик выбрал реванш с Даниэлем Дюбуа, то на этот раз ему будет сложнее отказаться от противостояния с Джозефом Паркером.

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