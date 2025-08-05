Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Паркер спел старый хит, в котором вызвал Усика на бой

Паркер спел старый хит, в котором вызвал Усика на бой

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 13:47
Паркер вызвал Усика на бой необычным и милым способом
Джозеф Паркер во время тренировки. Фото: x.com/joeboxerparker

Временный чемпион по боксу в супертяжелом весе по версии WBO Джозеф Паркер мечтает о противостоянии с Александром Усиком. Новозеландский спортсмен посвятил украинцу новый хит. 

Паркер перепел для Усика известную песню и повеселил болельщиков ироничным клипом на своей странице в соцсети X.

Реклама
Читайте также:

Меньше месяца назад Александр Усик уверенно победил в реванше Даниэля Дюбуа. Для этого украинцу потребовалось всего пять раундов. Однако долго отдыхать Усику не придется. 

Александр Усик и Джозеф Паркер
Александр Усик и Джозеф Паркер. Кадр из видео

Паркер снова спел для Усика

Следующим соперником украинца может стать временный чемпион WBO Джозеф Паркер. Этот соперник может стать обязательным для украинца. Новозеландец ждет этот бой и регулярно бросает вызов Усику. Паркер снял забавное и милое видео, которое стало хитом соцсетей. Боксер перепел старый хит норвежской группы A-HA "Take on me" ("Выбери меня" — Ред.). 

Это уже не первый случай, когда Паркер поет для Усика. Ранее Джозеф посвятил Александру другую песню, которая была спета в стиле известных бойз-бендов. Компанию новозеландцу составила его команда.

И если тогда Александр Усик выбрал реванш с Даниэлем Дюбуа, то на этот раз ему будет сложнее отказаться от противостояния с Джозефом Паркером. 

Напомним, недавно Александр Красюк раскрыл планы абсолютного чемпиона мира по боксу по проведению боя с Джейком Полом. 

Немецкий гранд рассматривает украинского игрока в качестве замены для своего лидера. 

В карьере Владислава Ваната произойдут изменения, многое зависит от матчей игрока в еврокубках. 

Украинские болельщики смогут бесплатно посмотреть матчи "Динамо" с кипрским "Пафосом". 

спорт Александр Усик бокс WBO Джозеф Паркер
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации