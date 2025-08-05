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Главная Спорт Будущее Ваната в Динамо зависит от матчей с Пафосом

Будущее Ваната в Динамо зависит от матчей с Пафосом

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 11:07
Где продолжит карьеру Ванат и как это зависит от матчей с Пафосом
Владислав Ванат в матче за "Динамо". Фото: УНИАН

Форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат привлек внимание европейских клубов. Его потенциальный переход за границу может стать реальностью уже в начале следующего года.

Ключевую роль в этом сыграет выступление Динамо в квалификации Лиги чемпионов, сообщил в своем YouTube-канале футбольный обозреватель Игорь Цыганык.

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Успешные матчи против "Пафоса" и возможный выход в групповой этап могут ускорить интерес к Владиславу Ванату. Форвард продолжает прогрессировать и в нынешнем сезоне. Он стал активнее открываться, регулярно создает опасные моменты и прибавляет с каждой игрой. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат в сборной Украины. Фото: УНИАН

Что будет, если "Динамо" выйдет в группу ЛЧ

Если "бело-синие" успешно пройдут квалификацию, цена на форварда возрастет, а интерес к нему усилится. При этом, как утверждает Цыганык, пока конкретных переговоров о трансфере не ведется.

Будущее Ваната напрямую связано с результатами команды на международной арене, и это делает ближайшие недели определяющими. 

За последний год неоднократно появлялась информация об интересе зарубежных клубов к Ванату, но "Динамо" не спешит отпускать своего главного голеадора. И клуб, и футболист ждут выгодное предложение. 

Напомним, Александр Усик может дебютировать в ММА, а его бывший промоутер раскрывает смысл этой затеи. 

Матч "Динамо" с "Пафосом" в квалификации Лиги чемпионов можно будет посмотреть бесплатно. 

Брак главного тренера "МанСити" Хосепа Гвардиолы подходит к концу, он близок к разводу с женой. 

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спорт футбол Лига чемпионов Динамо Футбол трансферы Владислав Ванат
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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