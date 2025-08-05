Динамо против Пафоса — где и когда бесплатно смотреть матч ЛЧ

Игроки "Динамо" во время матча. Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" проведет первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов уже во вторник, 5 августа. Соперником команды Александра Шовковского станет кипрский "Пафос".

Украинские болельщики смогут наблюдать за ходом противостояния в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE.

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Матч пройдет на нейтральной территории в польском городе Люблин на стадионе "Арена Люблин". Начало встречи назначено на 21:00 по киевскому времени.

Тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Обе команды успешно преодолели второй раунд квалификации. Динамо без проблем разобралось с "Хамрун Спартанс" (две победы по 3:0), а Пафос сенсационно прошел "Маккаби" из Тель-Авива (1:1 и 1:0).

Владислав Ванат во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что дальше ждет победителя

Если киевляне справятся с Пафосом, то в раунде плей-офф встретятся с победителем пары "Лех" — "Црвена Звезда". В случае поражения "бело-синие" продолжат путь в квалификации Лиги Европы.

Прямая трансляция матча будет доступна на канале 2+2, а также через платформы MEGOGO и Киевстар ТВ.

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