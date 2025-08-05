Динамо против Пафоса — где и когда бесплатно смотреть матч ЛЧ

Где и когда смотреть матч Динамо — Пафос в Лиге чемпионов
Киевское "Динамо" проведет первый поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов уже во вторник, 5 августа. Соперником команды Александра Шовковского станет кипрский "Пафос".
Украинские болельщики смогут наблюдать за ходом противостояния в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE.
Матч пройдет на нейтральной территории в польском городе Люблин на стадионе "Арена Люблин". Начало встречи назначено на 21:00 по киевскому времени.
Обе команды успешно преодолели второй раунд квалификации. Динамо без проблем разобралось с "Хамрун Спартанс" (две победы по 3:0), а Пафос сенсационно прошел "Маккаби" из Тель-Авива (1:1 и 1:0).
Что дальше ждет победителя
Если киевляне справятся с Пафосом, то в раунде плей-офф встретятся с победителем пары "Лех" — "Црвена Звезда". В случае поражения "бело-синие" продолжат путь в квалификации Лиги Европы.
Прямая трансляция матча будет доступна на канале 2+2, а также через платформы MEGOGO и Киевстар ТВ.
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