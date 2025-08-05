Костюк подарила бывшей россиянке Рыбакиной победу из-за травмы

Марта Костюк разочарована. Фото: Reuters/David Kirouac

В четвертьфинале турнира WTA 1000 в Монреале украинская теннисистка Марта Костюк прервала участие из‑за травмы запястья. Она пыталась продолжить поединок, но проблемы со здоровьем помешали на равных сражаться с соперницей.

В матче против Елены Рыбакиной она уступила первый сет со счетом 1:6, а затем снялась при счете 1:2 во втором, сообщает портал Новини.LIVE.

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Марта Костюк во время матча. Фото: Reuters/Eric Bolte

Что случилось с Костюк

Украинка почувствовала боль уже после первого гейма второго сета, и медицинская поддержка помогла прояснить серьезность ситуации.

До травмы Костюк демонстрировала агрессивный теннис, но физические проблемы помешали ей держать темп. Соперница вела себя в дерзкой манере, что усилило давление, и Марта была вынуждена завершить матч досрочно.

Ее ранний вылет стал одной из главных неожиданностей канадского турнира. Тем временем, другая украинская теннисистка, Элина Свитолина, продолжает борьбу в том же турнире и готовится к встрече с Наоми Осакой в четвертьфинале.

Напомним, бывший промоутер Усика оценил шансы Александра продолжить карьеру в ММА.

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