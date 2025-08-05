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Главная Спорт Костюк подарила бывшей россиянке победу — в чем причина

Костюк подарила бывшей россиянке победу — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 09:01
Костюк подарила бывшей россиянке Рыбакиной победу из-за травмы
Марта Костюк разочарована. Фото: Reuters/David Kirouac

В четвертьфинале турнира WTA 1000 в Монреале украинская теннисистка Марта Костюк прервала участие из‑за травмы запястья. Она пыталась продолжить поединок, но проблемы со здоровьем помешали на равных сражаться с соперницей. 

В матче против Елены Рыбакиной она уступила первый сет со счетом 1:6, а затем снялась при счете 1:2 во втором, сообщает портал Новини.LIVE.

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Елена Рыбакина провела уверенный поединок против украинки, и после отказа Марты Костюк продолжать матч теннисистка из Казахстана, которая раньше выступала за Россию, вышла в полуфинал. Там она встретится с победительницей пары между Викторией Мбоко и Джессикой Бузас Манейро. 

Марта Костюк
Марта Костюк во время матча. Фото: Reuters/Eric Bolte

Что случилось с Костюк

Украинка почувствовала боль уже после первого гейма второго сета, и медицинская поддержка помогла прояснить серьезность ситуации.

До травмы Костюк демонстрировала агрессивный теннис, но физические проблемы помешали ей держать темп. Соперница вела себя в дерзкой манере, что усилило давление, и Марта была вынуждена завершить матч досрочно.

Ее ранний вылет стал одной из главных неожиданностей канадского турнира. Тем временем, другая украинская теннисистка, Элина Свитолина, продолжает борьбу в том же турнире и готовится к встрече с Наоми Осакой в четвертьфинале. 

Напомним, бывший промоутер Усика оценил шансы Александра продолжить карьеру в ММА. 

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола все же разводится с женой после долгих лет семейной жизни. 

спорт Теннис Марта Костюк украинские теннисисты сборная Украины по теннису
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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