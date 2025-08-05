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Головна Спорт Костюк подарувала колишній росіянці перемогу — у чому причина

Костюк подарувала колишній росіянці перемогу — у чому причина

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 09:01
Костюк подарувала колишній росіянці Рибакіній перемогу через травму
Марта Костюк розчарована. Фото: Reuters/David Kirouac

У чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Монреалі українська тенісистка Марта Костюк перервала участь через травму зап'ястя. Вона намагалася продовжити поєдинок, але проблеми зі здоров'ям завадили на рівних боротися із суперницею.

У матчі проти Олени Рибакіної вона поступилася першим сетом із рахунком 1:6, а потім знялася за рахунку 1:2 у другому, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Олена Рибакіна провела впевнений поєдинок проти українки, і після відмови Марти Костюк продовжувати матч тенісистка з Казахстану, яка раніше виступала за Росію, вийшла до півфіналу. Там вона зустрінеться з переможницею пари між Вікторією Мбоко та Джессікою Бузас Манейро.

Марта Костюк
Марта Костюк під час матчу. Фото: Reuters/Eric Bolte

Що трапилося з Костюк

Українка відчула біль уже після першого гейму другого сету, і медична підтримка допомогла прояснити серйозність ситуації.

До травми Костюк демонструвала агресивний теніс, але фізичні проблеми завадили їй тримати темп. Суперниця поводилася в зухвалій манері, що посилило тиск, і Марта була змушена завершити матч достроково.

Її ранній виліт став однією з головних несподіванок канадського турніру. Тим часом інша українська тенісистка, Еліна Світоліна, продовжує боротьбу в тому самому турнірі й готується до зустрічі з Наомі Осакою у чвертьфіналі.

Нагадаємо, колишній промоутер Усика оцінив шанси Олександра продовжити кар'єру в ММА.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола все ж розлучається з дружиною після довгих років сімейного життя.

спорт Теніс Марта Костюк українські тенісисти збірна України з теннісу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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