WBO санкционировала бой Усика с Паркером — когда он состоится

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливери прокомментировал ситуацию вокруг будущего титульного боя с участием абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

В конце июля организация санкционировала поединок украинца с Джозефом Паркером, сообщил официальный сайт WBO.

У сторон есть 30 дней на достижение соглашения. Если договоренность не будет достигнута в срок, организация инициирует промоутерские торги. Речь идет о защите титула чемпиона WBO в супертяжелом весе.

Когда будет бой Усик — Паркер

Ранее Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира, победив Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа. Однако обязательства перед организациями остаются в силе. Сейчас именно Джозеф Паркер занимает позицию официального претендента на пояс WBO.

"В этом случае Усик должен провести свою обязательную защиту титула против Джозефа Паркера. WBO должным образом уведомила все стороны о начале переговоров и издала соответствующее распоряжение. Если это не будет сделано, WBO начнет процедуру назначения открытых торгов в соответствии с действующими правилами", — заявил Оливери.

Ранее ожидалось, что Усик может сделать паузу или провести добровольную защиту. Однако позиция WBO оставляет украинцу четкий выбор: либо бой с Паркером, либо нарушение регламента, которое приведет к торгам и возможной потере пояса. Бой между Александром Усиком и Джозефом Паркером может состояться осенью 2025 года, ориентировочно в октябре или ноябре.

