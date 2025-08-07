Видео
Президент WBO не оставил выбора Усику — о чем речь

Президент WBO не оставил выбора Усику — о чем речь

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 12:09
WBO санкционировала бой Усика с Паркером — когда он состоится
Александр Усик во время интервью. Кадр из видео

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливери прокомментировал ситуацию вокруг будущего титульного боя с участием абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

В конце июля организация санкционировала поединок украинца с Джозефом Паркером, сообщил официальный сайт WBO.

Читайте также:

У сторон есть 30 дней на достижение соглашения. Если договоренность не будет достигнута в срок, организация инициирует промоутерские торги. Речь идет о защите титула чемпиона WBO в супертяжелом весе. 

Джозеф Паркер
Джозеф Паркер перед боем. Фото: instagram.com/joeboxerparker/

Когда будет бой Усик — Паркер 

Ранее Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира, победив Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа. Однако обязательства перед организациями остаются в силе. Сейчас именно Джозеф Паркер занимает позицию официального претендента на пояс WBO.

"В этом случае Усик должен провести свою обязательную защиту титула против Джозефа Паркера. WBO должным образом уведомила все стороны о начале переговоров и издала соответствующее распоряжение. Если это не будет сделано, WBO начнет процедуру назначения открытых торгов в соответствии с действующими правилами", — заявил Оливери.

Ранее ожидалось, что Усик может сделать паузу или провести добровольную защиту. Однако позиция WBO оставляет украинцу четкий выбор: либо бой с Паркером, либо нарушение регламента, которое приведет к торгам и возможной потере пояса. Бой между Александром Усиком и Джозефом Паркером может состояться осенью 2025 года, ориентировочно в октябре или ноябре. 

Напомним, недавно Джозеф Паркер снова бросил вызов Александру Усику, причем сделал это в необычной и курьезной манере.

Бывший промоутер украинского чемпиона назвал мотивацию Александра Усика для боя с Джейком Полом по правилам ММА. 

спорт Александр Усик бокс Джозеф Паркер Бой Усик — Паркер
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
