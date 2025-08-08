Забарний переходить у ПСЖ — деталі угоди

Ілля Забарний під час тренування. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Центральний захисник збірної України з футболу Ілля Забарний стане гравцем французького "ПСЖ". Сага з трансфером лідера оборони "Борнмута" добігла кінця.

Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо уточнив, що між парижанами та англійським клубом уже досягнуто усної домовленості.

Сума трансферу складе 67 млн євро. "ПСЖ" підпише з 22-річним футболістом п'ятирічний контракт, а перехід може бути оформлений до матчу за Суперкубок УЄФА проти "Тоттенгема", який відбудеться 13 серпня.

Ілля Забарний та Дін Гейсен, який перейшов у "Реал". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Деталі трансферу Забарного

Романо анонсував угоду фразою "Here we go!" — це його фірмове формулювання, яким він підтверджує фінальну стадію трансферу. Медогляд і підписання всіх документів очікуються найближчими днями.

Ілля перейшов у "Борнмут" у січні 2023 року з київського "Динамо" за 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 він провів 39 матчів в АПЛ та відзначився одним результативним пасом. Контракт з англійцями діяв до 2029 року, а Transfermarkt оцінював гравця в 42 млн.

