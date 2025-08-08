Відео
Забарний перейшов до ПСЖ — що відомо

Забарний перейшов до ПСЖ — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 16:47
Забарний переходить у ПСЖ — деталі угоди
Ілля Забарний під час тренування. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Центральний захисник збірної України з футболу Ілля Забарний стане гравцем французького "ПСЖ". Сага з трансфером лідера оборони "Борнмута" добігла кінця.

Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо уточнив, що між парижанами та англійським клубом уже досягнуто усної домовленості.

Сума трансферу складе 67 млн євро. "ПСЖ" підпише з 22-річним футболістом п'ятирічний контракт, а перехід може бути оформлений до матчу за Суперкубок УЄФА проти "Тоттенгема", який відбудеться 13 серпня.

Илья Забарный
Ілля Забарний та Дін Гейсен, який перейшов у "Реал". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Деталі трансферу Забарного

Романо анонсував угоду фразою "Here we go!" — це його фірмове формулювання, яким він підтверджує фінальну стадію трансферу. Медогляд і підписання всіх документів очікуються найближчими днями.

Ілля перейшов у "Борнмут" у січні 2023 року з київського "Динамо" за 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 він провів 39 матчів в АПЛ та відзначився одним результативним пасом. Контракт з англійцями діяв до 2029 року, а Transfermarkt оцінював гравця в 42 млн.

Нагадаємо, відомий футболіст був затриманий співробітниками ТЦК й може зробити паузу у своїй кар'єрі.

Легкоатлетка Ярослава Магучіх спробує реабілітуватися на престижному турнірі за невдачі цього сезону.

Майбутній суперник Олександра Усика може стати одним із найбільш високооплачуваних боксерів світу.

спорт футбол ПСЖ Футбол трансфери Ілля Забарний Борнмут
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
