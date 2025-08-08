Забарный переходит в ПСЖ — детали сделки

Илья Забарный во время тренировки. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Центральный защитник сборной Украины по футболу Илья Забарный станет игроком французского "ПСЖ". Сага с трансфером лидера обороны "Борнмута" подошла к концу.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо уточнил, что между парижанами и английским клубом уже достигнута устная договоренность.

Сумма трансфера составит 67 млн евро. "ПСЖ" подпишет с 22-летним футболистом пятилетний контракт, а переход может быть оформлен до матча за Суперкубок УЕФА против "Тоттенхэма", который состоится 13 августа.

Илья Забарный и Дин Хейсен, который перешел в "Реал". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Детали трансфера Забарного

Романо анонсировал сделку фразой "Here we go!" — это его фирменная формулировка, которой он подтверждает финальную стадию трансфера. Медосмотр и подписание всех документов ожидаются в ближайшие дни.

Илья перешел в "Борнмут" в январе 2023 года из киевского "Динамо" за 22,7 млн евро. В сезоне 2024/25 он провел 39 матчей в АПЛ и отметился одним результативным пасом. Контракт с англичанами действовал до 2029 года, а Transfermarkt оценивал игрока в 42 млн.

