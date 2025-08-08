Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Забарный перешел в ПСЖ — что известно

Забарный перешел в ПСЖ — что известно

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 16:47
Забарный переходит в ПСЖ — детали сделки
Илья Забарный во время тренировки. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Центральный защитник сборной Украины по футболу Илья Забарный станет игроком французского "ПСЖ". Сага с трансфером лидера обороны "Борнмута" подошла к концу. 

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо уточнил, что между парижанами и английским клубом уже достигнута устная договоренность.

Реклама
Читайте также:

Сумма трансфера составит 67 млн евро. "ПСЖ" подпишет с 22-летним футболистом пятилетний контракт, а переход может быть оформлен до матча за Суперкубок УЕФА против "Тоттенхэма", который состоится 13 августа. 

Илья Забарный
Илья Забарный и Дин Хейсен, который перешел в "Реал". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Детали трансфера Забарного

Романо анонсировал сделку фразой "Here we go!" — это его фирменная формулировка, которой он подтверждает финальную стадию трансфера. Медосмотр и подписание всех документов ожидаются в ближайшие дни.

Илья перешел в "Борнмут" в январе 2023 года из киевского "Динамо" за 22,7 млн евро. В сезоне 2024/25 он провел 39 матчей в АПЛ и отметился одним результативным пасом. Контракт с англичанами действовал до 2029 года, а Transfermarkt оценивал игрока в 42 млн.

Напомним, известный футболист был задержан сотрудниками ТЦК и может сделать паузу в своей карьере. 

Легкоатлетка Ярослава Магучих попробует реабилитироваться на престижном турнире за неудачи этого сезона. 

Будущий соперник Александра Усика может стать одним из самых высокооплачиваемых боксеров мира. 

спорт футбол ПСЖ Футбол трансферы Илья Забарный Борнмут
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации