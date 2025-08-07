Возможный соперник Усика получит самый большой гонорар в карьере — это новый Тайсон

Александр Усик. Фото: Reuters

Главный инвестор Саудовской Аравии в бокс Турки Аль аш-Шейх не хочет видеть и оплачивать бой абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика с официальным претендентом по версии WBO Джозефом Паркером. Шейхи готовы заплатить только за поединок украинца с 20-летним проспектом из Великобритании Мозесом Итаумой.

Пока Усик думает, Итаума готовится провести бой против первого серьезного оппонента в карьере, сообщил портал Новини.LIVE.

Итаума пока не ждет Усика

В Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 16 августа состоится вечер бокса, организованный Турки вместе с британскими промоутерами Эдди Хирном и Фрэнком Уорреном. Главным событием станет поединок в супертяжелом весе между перспективным Итаумой и опытным Диллианом Уайтом.

Итаума, которого все называют новым Майком Тайсоном, получит гонорар в 2,5 млн долларов с потенциальным бонусом 500 тысяч за PPV-продажи. 37-летний Уайт заработает 1 млн с возможным бонусом еще в 1 млн долларов.

Бой на Kingdom Arena станет для Итаумы первым главным поединком на международном шоу. Его скорость и нокаутирующая мощь будут контрастировать с опытом Уайта, который побеждал Джозефа Паркера, Александра Поветкина и Дерека Чисору, но проиграл Тайсону Фьюри.

В случае победы Итаумы промоутеры могут организовать ему бой с победителем пары Филип Хргович — Дэвид Аделее, или с Джозефом Паркером за вакантный титул WBO, если Усик от него откажется. Бой с украинцем, если произойдет, то пройдет в 2026 году.

