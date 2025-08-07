Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Соперник, которого Усику навязывают шейхи, подерется 16 августа

Соперник, которого Усику навязывают шейхи, подерется 16 августа

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 22:50
Возможный соперник Усика получит самый большой гонорар в карьере — это новый Тайсон
Александр Усик. Фото: Reuters

Главный инвестор Саудовской Аравии в бокс Турки Аль аш-Шейх не хочет видеть и оплачивать бой абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика с официальным претендентом по версии WBO Джозефом Паркером. Шейхи готовы заплатить только за поединок украинца с 20-летним проспектом из Великобритании Мозесом Итаумой.

Пока Усик думает, Итаума готовится провести бой против первого серьезного оппонента в карьере, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Мозес Итаума
Мозес Итаума. Фото: instagram.com/m.itauma

Итаума пока не ждет Усика

В Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 16 августа состоится вечер бокса, организованный Турки вместе с британскими промоутерами Эдди Хирном и Фрэнком Уорреном. Главным событием станет поединок в супертяжелом весе между перспективным Итаумой и опытным Диллианом Уайтом.

Итаума, которого все называют новым Майком Тайсоном, получит гонорар в 2,5 млн долларов с потенциальным бонусом 500 тысяч за PPV-продажи. 37-летний Уайт заработает 1 млн с возможным бонусом еще в 1 млн долларов.

Бой на Kingdom Arena станет для Итаумы первым главным поединком на международном шоу. Его скорость и нокаутирующая мощь будут контрастировать с опытом Уайта, который побеждал Джозефа Паркера, Александра Поветкина и Дерека Чисору, но проиграл Тайсону Фьюри.

В случае победы Итаумы промоутеры могут организовать ему бой с победителем пары Филип Хргович — Дэвид Аделее, или с Джозефом Паркером за вакантный титул WBO, если Усик от него откажется. Бой с украинцем, если произойдет, то пройдет в 2026 году.

Напомним, ранее известный 150-килограммовый американец Джарелл Миллер заявил, что уничтожит Усика в поединке.

Также ранее тренер Даниэля Дюбуа заявил, зачем остановил бой с Усиком.

Александр Усик бокс профессиональный бокс Диллиан Уайт Мозес Итаума
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации