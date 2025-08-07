Скандальный боксер рассказал, как победит Александра Усика

Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик стал боксером, с которым все хотят драться. Статус украинца настолько велик, что после поражения ему боксеры ничего не потеряют, а победа над ним сделает их легендами.

Одним из тех, кто вызвал Усика на бой стал скандальный 150-килограммовый американец Джарелл Миллер, сообщил портал Ring Magazine.

Джарелл Миллер. Фото: ringmagazine.com

Усика обещают уничтожить

По словам боксера, который ранее из-за проваленного допинг-теста был дисквалифицирован, он уверен в победе над Усиком.

"Я знаю, что могу победить Усика с правильной подготовкой и полноценным тренировочным лагерем", — заявил Миллер.

При этом он отметил, что для этого ему нужна активность и несколько побед.

Миллер признал мастерство Усика, но считает, что его агрессивный стиль и физическая мощь могут стать проблемой для украинца.

"Усик плохо справляется с бойцами, которые опускают подбородок и идут в рубку", — сказал Джарелл.

Отметим, что последние бои Миллера против топовых супертяжеловесов Даниэля Дюбуа и Энди Руиса завершились неудачами. Дюбуа остановил американца в десятом раунде, а с Руисом была ничья в 2024-м.

С тех пор Миллер не выходил на ринг, ожидая предложений, тогда как Усик 19 июля нокаутировал Дюбуа в пятом раунде на "Уэмбли", забрав пояс IBF и во второй раз став абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

Напомним, Всемирная боксерская организация заставляет Усика драться с Джозефом Паркером.

Также ранее известный специалист рассказал, почему Усик должен драться против Тайсона Фьюри в третьем поединке.