Скандальный боксер рассказал, как победит Александра Усика

Известный 150-килограммовый боксер уверен, что переедет Усика
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик стал боксером, с которым все хотят драться. Статус украинца настолько велик, что после поражения ему боксеры ничего не потеряют, а победа над ним сделает их легендами.
Одним из тех, кто вызвал Усика на бой стал скандальный 150-килограммовый американец Джарелл Миллер, сообщил портал Ring Magazine.
Усика обещают уничтожить
По словам боксера, который ранее из-за проваленного допинг-теста был дисквалифицирован, он уверен в победе над Усиком.
"Я знаю, что могу победить Усика с правильной подготовкой и полноценным тренировочным лагерем", — заявил Миллер.
При этом он отметил, что для этого ему нужна активность и несколько побед.
Миллер признал мастерство Усика, но считает, что его агрессивный стиль и физическая мощь могут стать проблемой для украинца.
"Усик плохо справляется с бойцами, которые опускают подбородок и идут в рубку", — сказал Джарелл.
Отметим, что последние бои Миллера против топовых супертяжеловесов Даниэля Дюбуа и Энди Руиса завершились неудачами. Дюбуа остановил американца в десятом раунде, а с Руисом была ничья в 2024-м.
С тех пор Миллер не выходил на ринг, ожидая предложений, тогда как Усик 19 июля нокаутировал Дюбуа в пятом раунде на "Уэмбли", забрав пояс IBF и во второй раз став абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.
Напомним, Всемирная боксерская организация заставляет Усика драться с Джозефом Паркером.
Также ранее известный специалист рассказал, почему Усик должен драться против Тайсона Фьюри в третьем поединке.
Читайте Новини.LIVE!