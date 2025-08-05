Усику известный специалист дал совет относительно следующего соперника

Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассматривает трех потенциальных соперников: Джозефа Паркера, Тайсона Фьюри и Джейка Пола. О ситуации со следующим боем украинца высказался американский тренер Абель Санчес.

Свои размышления о бое Усика Санчес рассказал в интервью Fight Hub TV.

Реклама

Читайте также:

С кем будет драться Усик

Санчес заявил, что третий бой с Тайсоном является большим поединком для обоих боксеров и принесет огромные деньги. По его мнению, если Усик решит вернуться в ринг, это должно быть по правильным причинам, и Фьюри является именно такой причиной.

"Третий бой с Тайсоном Фьюри — это большой поединок для обоих. Это огромные деньги. Если Усик решит драться снова, то это должно быть по правильным причинам, и Фьюри — именно такая причина", — сказал Санчес.

Александр Усик. Фото: Reuters

Также специалист добавил, что Усик уже закрепил свое наследие, став первым в истории трехкратным абсолютным чемпионом в двух весовых категориях и ему больше нечего доказывать. Сейчас Санчес советует Александру заботиться о себе, своей семье и близких.

Отметим, что в июле 2018 года Усик деклассировал Мурата Гассиева, которого тренировал Санчес.

Напомним, Снуп Догг разговаривал с Александром Усиком и признался ему в симпатии.

В Днепре создадут новый футбольный клуб с большими инвестициями.

У форварда киевского "Динамо" Владислава Ваната есть возможность играть в иностранном клубе.

Один из игроков сборной Украины может перебраться в Бендеслигу.