Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Американский тренер рассказал, почему Усик должен драться с Фьюри

Американский тренер рассказал, почему Усик должен драться с Фьюри

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 18:30
Усику известный специалист дал совет относительно следующего соперника
Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассматривает трех потенциальных соперников: Джозефа Паркера, Тайсона Фьюри и Джейка Пола. О ситуации со следующим боем украинца высказался американский тренер Абель Санчес.

Свои размышления о бое Усика Санчес рассказал в интервью Fight Hub TV.

Реклама
Читайте также:

С кем будет драться Усик

Санчес заявил, что третий бой с Тайсоном является большим поединком для обоих боксеров и принесет огромные деньги. По его мнению, если Усик решит вернуться в ринг, это должно быть по правильным причинам, и Фьюри является именно такой причиной.

"Третий бой с Тайсоном Фьюри — это большой поединок для обоих. Это огромные деньги. Если Усик решит драться снова, то это должно быть по правильным причинам, и Фьюри — именно такая причина", — сказал Санчес.

Александр Усик
Александр Усик. Фото: Reuters

Также специалист добавил, что Усик уже закрепил свое наследие, став первым в истории трехкратным абсолютным чемпионом в двух весовых категориях и ему больше нечего доказывать. Сейчас Санчес советует Александру заботиться о себе, своей семье и близких.

Отметим, что в июле 2018 года Усик деклассировал Мурата Гассиева, которого тренировал Санчес.

Напомним, Снуп Догг разговаривал с Александром Усиком и признался ему в симпатии.

В Днепре создадут новый футбольный клуб с большими инвестициями.

У форварда киевского "Динамо" Владислава Ваната есть возможность играть в иностранном клубе.

Один из игроков сборной Украины может перебраться в Бендеслигу.

Александр Усик бокс Бой Усик — Фьюрі супертяжелый вес украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации